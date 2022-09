Requiem auf den Sonnenstaat Lange Schatten über Florida

Mit seinen Politstunts, seinen Bücherverboten, seinen Kulturkriegen gegen die LGBTQ-Gemeinde, seiner Vendetta gegen Disney und dem staatlichen Menschenschmuggel von Migranten nach Norden wurde DeSantis zum Posterboy der Post-Trump-Rechten. Deren Schaltzentralen finden sich in tristen Ladenzeilen in West Palm Beach, nur einen Brückenschlag von Trumps Exil in Mar-a-Lago entfernt. Meile für Meile wird Florida so zur Terra Prohibita, nicht nur für mich.

Mein Freund Chris bleibt weiter in Pompano Beach, froh und trotzig, wegen der niedrigen Steuern und des Wetters (vom gelegentlichen Hurrikan mal abgesehen). Auch andere aus meinem progressiven New Yorker Zirkel wanderten nach »DeSanty World« (»Washington Post«) aus, drei landeten zufällig im selben Wohnkomplex in Fort Lauderdale, wo man sich mittags am Pool trifft, um mit Margaritas das Bewusstsein zu betäuben, so stelle ich mir das jedenfalls vor.

Nein danke. Selbst das einst so glamourös-schillernde Miami ist zum aseptischen Mekka der Finanziers, Techgurus, Krypto-Haie und Kunsthändlerinnen erstarrt. Als ich in der Nacht der Präsidentschaftswahlen 2020 da war, grölten die Exilkubaner an der Calle Ocho Trumps Namen genauso laut, wie sie früher Fidel Castro verteufelt hatten.

»Big Ruby’s« wurde übrigens 2013 verkauft. Es heißt jetzt »Cabana Inn« und ist ein Resort für freizügige Heteropärchen.