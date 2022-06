Vogelschutz und Katzenknast Ein Herz für die Killerkater

Juli liegt nicht im Gras in der Sonne und denkt: »Na gut, dieses leckere Rotkehlchen lass ich vorbeiziehen und warte lieber auf eine Maus, sonst gibt es wieder warnende Zeigefinger und betroffene Gesichter. Und all die unter Todesangst brütenden Haubenlerchen in unserem Garten schau ich gar nicht erst an. Gerade gelesen, dass das mit fünf Monaten Knast bestraft werden kann.«