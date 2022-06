Es ist natürlich sehr schwierig, in einem solch toxischen Habitat einen klugen Essay aus der »New York Times« oder »Atlantic« zu lesen oder notfalls selbst einen vernünftigen Gedanken zu fassen. Zum Glück muss ich das in meinem jetzigen Job nur selten. Früher fiel es mir leichter, mich in einer wuseligen Umgebung zu konzentrieren, aber mit dem Alter wird auch das nicht besser. Einigen meiner Kolleginnen und Kollegen geht es offenbar ganz ähnlich: Der Wille, die Büros oder gar den Newsroom wieder mit sich selbst zu füllen, ist nicht bei allen so stark ausgeprägt, wie man glauben und wünschen könnte.

Der SPIEGEL als moderner und verantwortungsvoller Arbeitgeber hat sich daher etwas sehr Schönes einfallen lassen, um die Rückkehrbereitschaft seiner Belegschaft zu boostern: Im gesamten Juni ist das Essen in der Kantine gratis. Nach meinem Eindruck funktioniert dieser gar nicht mal so billige Trick hervorragend: Mittags sind die Tische voll wie vor der Pandemie, und um 12.30 Uhr bildet sich verlässlich eine Menschenschlange, aus der heraus man recht gut beobachten kann, wo die Geschäftsleitung sitzt. Und wo nicht. Ich habe das Gefühl, einige Kolleginnen und Kollegen kommen ausschließlich für den Kantinenbesuch ins Haus. Manche von weit her. Ich kann das gut verstehen – denn das Essen ist wirklich ausgezeichnet, ebenso wie die Konversation bei Tisch, mit Menschen, von denen man schon fast vergessen hatte, wie sie so im persönlichen Gespräch sind.

Ich werde mich daher sicher daran gewöhnen, wieder regelmäßig im Büro zu sein. In der Kantine. Im Newsroom. Und in vollgestopften Konferenzräumen. Schade nur, dass dort nicht wie bei Teams an jedem Gesicht auch gleich der Name klebt. Wenn da mal jemand etwas erfinden könnte, wäre ich dankbar. Mein Namensgedächtnis ist nämlich leider katastrophal. Aber auch damit werde ich irgendwie klarkommen. Dann ist bald Herbst, und wir müssen alle wieder ins Homeoffice. Wie ich mich kenne, wird mir das auch wieder nicht recht sein.