Die Vorsätze an sich seien oft schon der Grund fürs Scheitern, zumindest dann, wenn wir sie als Vermeidungsziele formulieren.

»Also was man nicht will: Ich möchte nicht mehr rauchen, ich möchte nicht mehr Süßigkeiten essen. Und all diese Dinge mag unser Gehirn überhaupt nicht. Das mag keine Verneinung, schmeißt sie raus. Deswegen braucht man sich nicht zu wundern, dass man nach zwei, drei, vier Wochen eigentlich gar nicht mehr weiß, was man sich vorgenommen hat.«