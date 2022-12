Foto: Paul Taylor / Getty Images

Verbreiteter Denkfehler Vorurteile? Ich doch nicht!

Viele Menschen glauben, frei von Vorurteilen zu sein. So einfach ist das aber nicht, zeigt die Forschung. Hier erklärt die Psychologin Juliane Degner, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir einer fremden Person begegnen.