Zu altern hat viele Nach-, allerdings auch einige Vorteile. Ich werde zum Beispiel nicht mehr so schnell wütend wie früher. Was habe ich mich während des Studiums aufgeregt, wenn so ein Vollidiot mit seinem Auto den Radweg blockiert hat. Oder nach meinem Studium, wenn so ein Vollidiot auf seinem Rad an der Ampel schnell noch rechts an mir vorbeiwollte. Regt mich nicht mehr auf. Ich weiche aus. Ich warte. Ich lasse andere vor. Es ist auch nicht so, dass ich meine Wut nur besser beherrsche als damals, obwohl auch das schon ein Fortschritt wäre. Nein, aus irgendeinem Grund rege ich mich erst gar nicht mehr auf. Möglicherweise hormonell bedingt. Was möglicherweise keine gute Nachricht wäre.