Alle paar Wochen neue Risse

Ich lebe, mit einer kurzen Unterbrechung, seit 1993 in New York, eigentlich hätte ich es wissen müssen. Die Metropole ist eine der teuersten der Welt. Es gibt hier keine Schnäppchen, nie, und fast jede Wohnung kommt mit lebendem Inventar. Für ein passables Dach über dem Kopf nehmen besonders ärmere New Yorker in den massiven Sozialbauten alles in Kauf, inklusive »Ratten, so groß wie Katzen« .