»Die Länder, in denen das zwischenmenschliche Vertrauen hoch ist, das sind alles Länder, in denen Menschen grundsätzlich erst mal Vertrauen verschenken – in der Annahme, dass sie nicht enttäuscht werden. Und bei uns ist ja andersrum: Es gibt diesen bekannten Spruch ›Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser‹.«