Glück, Astronomie, Vorbereitung auf den Tod Welche dieser Schulfächer gibt es wirklich?

Lobbyisten fordern den mitunter den verrücktesten Unterrichtsstoff - und in manchen Fällen wird der sogar offiziell an Schulen eingeführt. Wissen Sie, welche dieser Fächer es in Deutschland tatsächlich gibt?