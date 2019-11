Fußballquiz Rekorde, Fakten, Kurioses - wie gut kennen Sie sich aus?

Frage 1 von 10

Kuriose Aktion in der Champions League: Bei der Begegnung zwischen Atalanta Bergamo und Manchester City waren die Gäste gezwungen, in der Halbzeitpause ihren verletzten Torhüter Ederson auszutauschen, sein Ersatz Claudio Bravo sah in der zweiten Hälfte die Rote Karte. City musste nun einen Feldspieler ins Tor stellen - für wen entschied sich Trainer Pep Guardiola?