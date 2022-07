8 / 15

Amelia Earharts Lockheed Vega 5B: Am 20. Mai 1932 wagte sie ihren berühmtesten Flug – die Überquerung des Atlantiks als erste Frau am Steuer. Von Harbor Grace in Neufundland bis nach Paris war der Plan. »Little Red Bus« nannte die Pilotin ihren modifizierten, einmotorigen Hochdecker der Lockheed Aircraft Company. 15 Stunden und 3260 Kilometer nach dem Abheben landete sie in einem Feld bei Londonderry, schlechtes Wetter und technische Probleme stoppten sie vor ihrem Ziel. Heute steht die 8,38 Meter lange Maschine mit einer Flügelspannweite von 12,49 Meter im Air and Space Museum in Washington D.C.