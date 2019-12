Panne beim Umbau Aida sagt "Aida mira"-Fahrt bis 23. Dezember ab

Am Samstagabend leuchtete ein Feuerwerk über Palma de Mallorca: Die Rostocker Reederei Aida taufte ihren Flottenzugang, die umgebaute "Aida mira". Zuletzt fuhr sie für das Mutterunternehmen Costa als "Costa neoRiviera".

Am nächsten Tag kam der Schock für die Passagiere an Bord - Kapitän Manuel Pannzek verkündete, dass das Schiff nicht ablegen, sondern vorerst im Hafen bleiben würde. Die Umbauarbeiten während des vierwöchigen Aufenthalts in der Werft in Genua seien noch nicht beendet. Zunächst hieß es, die "Aida mira" werde am Mittwoch zur Überführungsfahrt nach Südafrika aufbrechen.

Jetzt teilt die Reederei mit, dass sie die Reise vom 4. bis 23. Dezember 2019 ab Palma de Mallorca in Spanien nach Kapstadt in Südafrika absagt. Sie wolle die Zeit nutzen, "um alle noch offenen Arbeiten abzuschließen". Aida entschuldigt sich bei den Kunden und kündigt an, "alle Gäste, die diese Reise mit 'Aida mira' gebucht haben, so schnell wie möglich persönlich" zu informieren und alternative Reiseangebote zu unterbreiten.

Die "Aida mira" wurde im Jahr 1999 als "Mistral" für Festival Cruises in Dienst gestellt. Am Tauftag bereits hatten die Passagiere die Mängel an Bord bemerkt - die Duschen etwa funktionierten nicht richtig, Minibars waren dreckig, Balkonmöbel fehlten und Teile des Außenanstrichs waren nicht komplett.

Laut der Reederei erschwerten die schweren Unwetter in Norditalien der letzten Wochen den Umbau: Bei sintflutartigem Regen hätten vor allem die Arbeiten in den Außenbereichen nicht beendet werden können.