Palma de Mallorca Aida sagt Jungfernfahrt in letzter Minute ab

Aida Cruises hat die Jungfernfahrt der "Aida Mira" abgesagt. Das Kreuzfahrtschiff war erst am Samstagabend in Palma de Mallorca getauft worden und sollte eigentlich am Sonntagmittag zu einer Drei-Nächte-Tour im Mittelmeer aufbrechen. Doch daraus wurde nichts. Am Sonntagnachmittag verkündete Kapitän Manuel Pannzek über die Bordlautsprecher, dass das Schiff noch bis Mittwoch in Mallorca bleiben wird. Es seien noch zu viele Bereiche nicht komplett fertiggestellt, so Pannzek.

Die Passagiere hatten bereits eingecheckt. Sie bekommen den Reisepreis zurückerstattet. Außerdem heiße Aida Cruises alle Gäste willkommen, bis zum 4. Dezember in Palma ihren Urlaub weiterhin an Bord zu verbringen und die Zeit für die Erkundung der Insel zu nutzen. Das Team wolle dafür ein "attraktives Ausflugsprogramm" bereitstellen.

Die erste Reise in Richtung Afrika soll nun am 4. Dezember starten. Die "Aida Mira" - 216 Meter lang, mit Platz für 1800 Passagiere - ist ein Umbau der ehemaligen "Costa neoRiviera" und das 14. Schiff der Aida-Flotte.