Air Canada Crew vergisst offenbar schlafende Passagierin an Bord

Die Fluggesellschaft Air Canada hat nach einem Flug von Quebec nach Toronto offenbar eine schlafende Frau an Bord vergessen. In einem Post auf Facebook beschrieb Tiffani Adams, wie sie in dem geparkten Flugzeug aufgewacht sei, "in völliger Dunkelheit, bitterkalt und immer noch angeschnallt."

Der Vorfall ereignete sich bereits am 9. Juni. "Ich dachte, ich habe einen schlechten Traum", schrieb sie in dem Post vom 19. Juni, der von einer Freundin auf der Seite von Air Canada geteilt wurde. "Es war furchteinflößend." Sie habe während des neunzigminütigen Flugs eine Sitzreihe für sich gehabt und sei eingeschlafen.

Als sie einige Stunden nach der Landung um kurz vor Mitternacht alleine in dem leeren Flugzeug aufgewacht sei, sei sie in Panik geraten. Sie habe noch eine Nachricht absenden können, dann sei der Akku ihres Handys leer gewesen. Sie habe an den USB-Steckdosen im Flugzeug versucht, ihr Handy zu laden, doch da die Maschine abgestellt war, habe es auch keine Stromversorgung gegeben.

"Ich habe die Walky-Talky-Dinger im Cockpit gefunden, aber die haben auch nicht funktioniert", schrieb Adams weiter. Dafür habe sie eine Taschenlampe im Cockpit gefunden, mit der sie SOS-Signale durch die Frontscheibe abgegeben habe.

Sie habe es schließlich geschafft, die Flugzeugtür von innen zu öffnen. Ein zufällig mit Gepäck vorbeifahrender Flughafenangestellter habe sie gesehen und dann mit einer Treppe aus der Maschine geholt, verschreckte Mitarbeiter der Fluggesellschaft kümmerten sich um sie.

Adams beschreibt in dem Post, wie sie heute noch unter Panikattacken wegen ihres Erlebnisses leidet und bittet um Tipps, wie sie sich beruhigen könne.

Air Canada untersucht laut Medienangaben inzwischen, wie die Besatzung die schlafende Frau übersehen konnte, wollte sich aber vorerst nicht zu dem Zwischenfall äußern.