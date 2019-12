Flugreisende haben Anspruch auf Entschädigung, wenn sie sich an Bord mit umgekipptem heißen Kaffee verbrühen - so urteilt in einem aktuell verhandelten Fall der Europäische Gerichtshof (EuGH). Airlines müssten haften, wenn Passagiere einen Schaden nicht selbst verursacht hätten, befanden die Luxemburger Richter am Donnerstag.

Dabei sei es nicht nötig, dass eingetretene Unfälle mit einem flugspezifischen Risiko zusammenhingen. Die Klärung dieser Frage war bei der Entscheidung elementar.

Hintergrund ist der Fall eines Mädchens, das vor österreichischen Gerichten Schadenersatz verlangt, weil während eines Fluges von Mallorca nach Wien ein auf dem Klapptisch vor ihr abgestellter heißer Kaffee aus ungeklärten Gründen umkippte. Sie erlitt dabei Verbrühungen.

Die mittlerweile insolvente Fluggesellschaft Niki hatte argumentiert, dass kein Unfall vorliege, der von der Fluglinie oder ihren Mitarbeitern verursacht wurde. Sie könne nicht haftbar gemacht werden, weil das Ereignis nicht auf einem für die Luftfahrt typischen Risiko beruhe. Die obersten EU-Richter folgten dieser Sichtweise nicht.

Warum die Airline zahlen muss

Ein wichtiger Gutachter, Generalanwalt Henrik Saugmandsgaard Øe, hatte bereits im September diese Einschätzung gegeben: Bei Verletzungen durch jedes an Bord oder beim Ein- und Aussteigen plötzlich eintretende Ereignis, das der Fluggast nicht verursacht habe, könne die Fluglinie haftbar gemacht werden.

Es müsse nicht geprüft werden, ob es auf einem "typischen" Risiko bestehe. Dies wäre für einen Fluggast "übermäßig schwierig". Nach seiner Ansicht würde dies ansonsten auf eine Beschränkung der Haftung auf schwerste Fälle wie "starke Turbulenzen oder Absturz" hinauslaufen. Für die obersten EU-Richter war die Meinung des Gutachters zwar nicht bindend, aber sie folgten ihr.

Europäischer Gerichtshof: Rechtssache C-532/18