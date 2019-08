Buchungsprobleme Bahn-App stellt keine Tickets mehr aus

Das Social-Media-Team der Bahn hat an diesem Sonntag alle Hände voll zu tun. Seit dem Vormittag klagen Nutzer auf sozialen Netzwerken über Probleme mit der "DB Navigator"-App der Bahn. Die Fehlerbeschreibungen deuten darauf hin, dass es ein Problem mit dem Buchungssystem der App gibt.

Die Beschreibungen des Problems durch die Nutzer ähneln sich stark. Demnach lassen sich Tickets teilweise buchen, werden aber nicht in die App geladen. Stattdessen erscheint eine Fehlermeldung oder ein weißer Bildschirm, was viele Nutzer dazu bewegt, das Ticket erneut zu kaufen. Andere klagen schlicht, ihnen sei von der Bahn-App zwar eine erfolgreiche Buchung zurückgemeldet worden, eine Fahrkarte hätten sie jedoch nicht bekommen.

Einem Nutzer sollen beim Hin und Her von Buchungsversuchen und Fehlermeldungen 13 Hin-und-Rückfahrten berechnet worden sein:

Meinem Mann ist heute das Gleiche passiert! Er wollte Tickets für 2 verschiedene Reisen, also 2 Hin-und-Rückfahrten. Insgesamt wurden ihm 13 (!) Hin-und-Rückfahrten berechnet! Er hat es erst mit Karte, dann mit Paypal versucht und jedes Mal Fehler- und Abbruchmeldungen erhalten. — Victoria Schwartz (@VictoriaHamburg) August 3, 2019

Der Twitter-Account Deutsche Bahn Personenverkehr bestätigte die gemeldeten Probleme bereits mehrfach. Demnach habe die App derzeit einen Störung, gebuchte Tickets würden nicht geladen. Betroffenen Kunden wird geraten, sich zwecks Erstattung der Online-Buchungen per E-Mail an die Adresse fahrkartenservice@bahn.de zu wenden. Dabei solle man die Auftragsnummern der Fehlbuchungen in das Anschreiben einfügen.

Wer bereits versucht hat, ein Ticket per App zu kaufen, das nicht angezeigt wird, solle ein neues Ticket am Automaten kaufen, lautet der Rat des Bahn-Services. Grundsätzlich sei es im Moment sicherer, Tickets für den Nahverkehr im Bahnhof zu erwerben.

Fahrkarten für den Fernverkehr könnten statt in der App auch auf der Webseite der Bahn gebucht werden. Dort bekommt man die Fahrkarten per E-Mail als PDF-Dokument zugeschickt, das man entweder ausdrucken und mitnehmen oder bei der Fahrkartenkontrolle auf dem Handybildschirm vorzeigen könne.

Dem Twitter-Account der Bahn zufolge versucht die IT-Abteilung des Konzerns derzeit noch, den Fehler zu finden. Wann das Problem behoben sein wird, könne man nicht sagen.