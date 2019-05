Verspätungen und Flugausfälle Belgischer Luftraum wegen Streik gesperrt

Der belgische Luftraum ist am Donnerstag wegen eines unangekündigten Streiks für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Die Sperrung galt ab 9.30 Uhr, um 13 Uhr wurde sie wieder aufgehoben, wie die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die europäische Flugsicherung Eurocontrol berichtete.

Der Streik hatte demnach Auswirkungen auf alle Flüge, die Belgien ansteuern oder verlassen. Bis zum Mittag gingen nach Angaben des Brüsseler Airports auch keine Flüge vom Hauptstadt-Flughafen aus. Infolgedessen seien den gesamten Tag über Verspätungen und Flugausfälle möglich.

Am Brüsseler Flughafen Zaventem sowie am Charleroi Airport hat es laut der Zeitung "The Brussels Times" jeweils 50 Annullierungen gegeben.

Der belgische Flugsicherungs- und Verkehrsdienstleister Skeyes hatte am Donnerstagmorgen unangekündigt zum Streik aufgerufen.