Die Berliner Grünen haben vorgeschlagen, ein Pflichtticket für Touristen in der Hauptstadt einzuführen. Die Besucher sollen so den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) stärker mitfinanzieren.

Bei Touristen, die in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen übernachten, könnte eine solche Pauschale anfallen, ebenso bei Geschäftsreisenden, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Daniel Wesener, am Rande der Fraktionssommerklausur in Prag.

Die Abgabe könnte lokalen Medienberichten zufolge analog zur 2014 eingeführten Kurtaxe in Berlin gezahlt werden. Auf einen Preis hätten die Grünen sich noch nicht festgelegt, schreibt die "Berliner Zeitung". Denkbar seien jedoch fünf Euro, die auf die Übernachtungssteuer aufgeschlagen würden.

Im Gegenzug könnten die Touristen Bus und Bahn in der Hauptstadt frei nutzen. Der Betrag würde allerdings auch anfallen, wenn Besucher gar nicht damit fahren wollen.

"Wir diskutieren das aktuell in Fraktion und Partei", sagte Wesener. Der Vorschlag werde auch in die Debatten innerhalb der rot-rot-grünen Koalition in der Hauptstadt eingebracht. Hintergrund sind Überlegungen, wie man die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) finanziell stärken kann.

Durch die Einführung eines Pflichttickets erwarten die Grünen der "Berliner Zeitung" zufolge Mehreinnahmen in Höhe von ungefähr hundert Millionen Euro. Insgesamt rechnet die Partei laut Geschäftsführer Wesener mit jährlichen Einnahmen in Höhe von 160 Millionen Euro aus der Pauschale. Davon abgezogen werden müssten 58 Millionen Euro, die Touristen dem Grünenpolitiker zufolge schätzungsweise bereits jetzt für die Nutzung von Bus und Bahn zahlen.