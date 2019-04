Lawinenunglück Weltklasse-Bergsteiger David Lama in Kanada vermisst

Drei der bekanntesten Bergsteiger werden in den kanadischen Rocky Mountains vermisst. Die beiden Österreicher David Lama, 28, und Hansjörg Auer, 35, sowie der US-Amerikaner Jess Roskelley, 36, waren zu einer Tour auf den Mount Andromeda aufgebrochen. Nach Informationen der "Tiroler Zeitung" sollen sie am Mittwoch von einer Lawine verschüttet worden sein.

Nach den Vermissten wurde demnach mit Rettungsflügen gesucht. Bislang sei die Suche ohne Erfolg. Es soll es sich um eine Lawine gigantischen Ausmaßes handeln, heißt es. Nach Angaben der kanadischen Behörden wurde die Suche wegen einer erhöhten Lawinengefahr abgebrochen.

Der kanadischen Parkaufsicht zufolge wird davon ausgegangen, dass die drei Bergsteiger nicht mehr am Leben sind. Profi-Bergsteiger und Extremkletterer Stefan Glowacz teilt diese Einschätzung: "Schon nach mehr als 15 Minuten sind die Überlebenschancen nicht sehr hoch", sagte Glowacz dem SPIEGEL. Nach einer halben Stunde seien bereits rund 70 Prozent tot - die Überlebenschancen hingen davon ab, ob sich eine Lufthöhle gebildet habe und wie groß diese sei.

Es müsse jedenfalls eine besonders große Lawine gewesen sein, so Glowacz. "Die Bedingungen müssen so ungewöhnlich gewesen sein, dass es nicht möglich war, die Situation auch mit bester Erfahrung richtig einschätzen zu können", sagt der Kletter-Experte. "Die drei sind extrem erfahrene Bergsteiger - die weltbesten sogar. Sie klettern seit frühester Kindheit und haben so etwas wie einen alpinen Instinkt. Sie würden niemals bewusst ein unnötiges Risiko eingehen."

Noch am Mittwoch teilte David Lama ein Foto aus Kanada auf seinem Instagram-Profil und schrieb dazu: "Wenn man an einem Ort lebt, endet man oft dabei, die gleichen Dinge immer und immer wieder zu tun. Manchmal braucht es einen frischen Blick, um aus der Routine auszubrechen":

Fachmedien berichten, die drei Bergsteiger hätten versucht, eine herausfordernde Route auf dem Howse Peak im Banff National Park zu klettern. Anfang des Jahres war Lama die Erstbesteigung der berüchtigten Sagzahn-Verschneidung im Tiroler Valser Tal geglückt. Wenige Monate zuvor hatte er als erster Mensch den Lunag Ri bezwungen, einen 6895 Meter hohen Gipfel zwischen Tibet und Nepal.