ICE 3 und ICE 4 Deutsche Bahn tauscht fast 60.000 Sitze aus

Weichere Polster, mehr Platz im Schulterbereich: Die Deutsche Bahn baut in ihren Hochgeschwindigkeitszügen ab März 2020 eine neue Generation von Sitzen ein. Insgesamt sollen bis Ende 2021 fast 60.000 der nach Bahn-Angaben bequemeren Sessel in ICE-3- und ICE-4-Zügen eingebaut werden.

Bei deren Entwicklung sind die Einschätzungen von mehr als 5800 Bahnkunden eingeflossen, die die Sitze getestet haben, wie die Deutsche Bahn in Berlin mitteilte. Unter anderem sollen sich die Möbel durch weichere Rückenpolster und weichere Armlehnen auszeichnen sowie mehr Bewegungsfreiheit für Kopf und Schultern bieten.

Im vergangenen Jahr hatten sich bei der Bahn die Beschwerden über die Sitzqualität in der neuen ICE-Generation gehäuft. Die Stühle im ICE 4 seien unbequem, insbesondere auf längeren Reisen über vier Stunden, so die Rückmeldung der Passagiere. Manchen bereiteten die Sitze Rückenschmerzen. Die Bahn hatte mit weiterentwickelten Sitzvarianten reagiert und ihre Kunden bei den Tests eingebunden.

Mit ihnen, den Kunden, will die Bahn künftig zudem stärker in den Dialog treten - analog wie auch digital. Das Unternehmen hat ein neues Konzept für seine DB Reisezentren mit getrennten Bereichen für Selbstbedienung und beratungsintensive Kundengespräche entwickelt. Außerdem kündigte die Bahn als neuen Service sogenannte Chatbots an, die rund um die Uhr Kundenfragen auf bahn.de beantworten sollen.

Service-Roboter am Bahnhof und auf dem Handy

Eine Innovation erwartet auch Nutzer der Bahn-App, die künftig mit Spracherkennung ausgestattet sein soll. "Wir entwickeln gerade einen digitalen Assistenten, mit dem ich zum Beispiel über mein Smartphone wie mit Siri kommunizieren kann", teilte Innovationsvorständin Sabina Jeschke in der verganenen Woche mit. Mit Siri ist die Spracherkennungssoftware des Handy-Herstellers Apple gemeint.

Lisa Ducret/ DPA Test-Roboter "Semmi" im Reisenzetrum des Berliner Hauptbahnhofs

Bis 2021 soll das auf Künstlicher Intelligenz basierende Assistenzsystem auf der Internetseite, der Bahn-App sowie an Bahnhöfen verfügbar sein. Schon jetzt beherrsche die Technik mehrere Sprachen. In Zukunft sollen Kunden demnach ihre Fahrkarten per Sprachbefehl ordern können. Und auch das ungeliebte Papierformular für die Fahrpreiserstattung soll überflüssig werden.

Die Bahn hatte einen Prototypen des Systems jüngst mehrere Wochen lang am Berliner Hauptbahnhof getestet. Kunden konnten den Roboterkopf Semmi nach ihren Verbindungen und Verspätungen fragen. Nach Anlaufschwierigkeiten wegen einer defekten WLAN-Verbindung beim Auftakt zog der Konzern am Ende der Testphase ein positives Fazit.

Im Rahmen des Konzepts Starke Schiene gibt es weitere Vorstöße bezüglich der Digitalisierung: Der Fernverkehr soll mit dem europäischen Zugsteuerungssystem ETCS ausgestattet werden, das eine engere Taktung der Züge ermöglicht. Die Fahrzeuge bekommen mehr Sensoren, um genauere Infos zu liefern, etwa wann welches Bauteil ausgetauscht werden muss. Das Hinweissystem für Verspätungen und Fahrplanänderungen soll auf diese Weise ebenfalls zuverlässiger werden.