Fahrplanwechsel bei der Bahn Neue Strecken, mehr Züge, alte Preise

Die Deutsche Bahn bricht mit einer alten Tradition: Zum 15. Dezember, also zum Fahrplanwechsel, werden Tickets nicht generell teurer. Das Unternehmen hofft vielmehr, die Preise senken zu können, wenn die im Klimapaket versprochene niedrigere Mehrwertsteuer auf Bahnfahrten auch im Bundesrat beschlossen ist.

Der neue Fahrplan bringt dennoch Änderungen mit sich. Wie DB-Personenverkehrsvorstand Berthold Huber sagt: "An diesem Sonntag eröffnen wir für unsere Kunden eine neue Fernverkehrslinie, verdichten auf wichtigen Strecken das Angebot im deutschen Fernverkehrsnetz und binden neue, attraktive Reiseziele in unseren Nachbarländern ein."

Im Detail wird die Bahn laut einer Pressemitteilung künftig

auf den ICE-Linien Berlin-Erfurt-München und Berlin-Braunschweig-Frankfurt/Main im Stundentakt fahren, damit wächst das Anbot zwischen Berlin und München um zehn Prozent.

mehr Sprinter- und Verstärkerzüge einplanen und so das Angebot zwischen Hamburg und Nordrhein-Westfalen um 15 Prozent erhöhen, den ICE 4 erstmals entlang des Oberrheins und in der Schweiz einsetzen - als Erstes auf der Verbindung Hamburg-Frankfurt/Main-Karlsruhe-Basel-Zürich-Chur , ab Juni 2020 dann außerdem auf der Strecke Berlin-Frankfurt/Main-Karlsruhe-Basel-Bern-Interlaken . 20 Prozent mehr Sitzplätze soll es so auf den täglichen 40 Direktverbindungen in die Schweiz geben. Die Bahn setzt insgesamt vermehrt auf ihr neues ICE-4-Modell : Alle drei Woche komme ein fabrikneues Exemplar auf die Schienen, verkündet das Unternehmen. Insgesamt seien 137 ICE-4-Züge bestellt, dabei würden im kommenden Jahr mehr als 300 ICE-Züge unterwegs sein.

gemeinsam mit den Tschechischen Bahnen (CD) und den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) erinrichten, die Reisezeit zwischen Berlin und Warschau ab Sommer 2020 in den Eurocity-Zügen um 30 Minuten verkürzen,

ab Sommer 2020 in den Eurocity-Zügen um 30 Minuten verkürzen, die neue Intercity-Nachtverbindung Zürich-Berlin und Zürich-Hamburg in Kooperation mit den ÖBB aufbauen. Nacht-IC fahren hier im Verbund mit den ÖBB-Nachtzügen.

Einiges an Neuigkeiten hat die Bahn so zu verkünden. Ihre Kunden sehen das Unternehmen dennoch eher kritisch. Bei einer Umfrage des Verkehrsclub Deutschland (VCD) vergaben sie die Schulnote befriedigend (2,8) und waren vor allem unzufrieden über Verspätungen und Preise. Wichtig war ihnen die Schnelligkeit. Dabei waren vier von fünf Kunden mit vergünstigten Fahrkarten unterwegs, und nicht zum teuren Flexpreis.

Beschluss müsste bis 20. Dezember fallen

Ihr selbst gesetztes Pünktlichkeitsziel im Fernverkehr wird die Bahn 2019 verfehlen - statt 1,5 bis 1,6 Prozentpunkte besser als im Vorjahr, werde es nur etwa ein Prozentpunkt sein, sagte Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla vergangenen Woche in Berlin. Im vergangenen Jahr waren 74,9 Prozent der Fernzüge pünktlich, nach der Definition der Bahn also weniger als sechs Minuten zu spät. Künftig sollen Verspätungen auf überlasteten Strecken - in sogenannten Plankorridoren - durch engere Zusammenarbeit ihrer Mitarbeiter eingedämmt werden.

Im September hatte die Bahn versprochen, die Preise für Fernverkehrstickets um zehn Prozent zu senken - wenn das Finanzamt auch bei Strecken über 50 Kilometer nur sieben statt der regulären 19 Prozent Mehrwertsteuer verlangte. Noch beraten allerdings Bundestag und Bundesrat im Vermittlungsausschuss, wie Bund und Länder mit den Einnahmeausfällen umgehen.

"Wenn die politischen Entscheidungen hierfür bis kurz vor Weihnachten fallen, können wir das zum 1. Januar 2020 umsetzen", sagte ein Bahn-Sprecher. Dafür ist ein Beschluss in der Sitzung der Länderkammer am 20. Dezember notwendig. Der Konzern rechnet bei einer Steuersenkung mit jährlich fünf Millionen zusätzlichen Fahrgästen. Das zusätzliche Fahrgeld soll auch zusätzliche Züge finanzieren.

Einen winzigen Vorgeschmack auf günstigeres Fahren garantiert die Bahn zum 1. Januar: Dann wird der Preis für das Supersparpreis-Ticket um immerhin zwei Euro auf 17,90 Euro vergünstigt.