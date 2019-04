Bilanz der DFS Flugsicherheit für deutlich mehr Verspätungen verantwortlich

Wer im Sommer 2018 in den Urlaub fliegen wollte, musste in vielen Fällen mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Verantwortlich für diesen Missstand war unter anderem die Deutsche Flugsicherung (DFS).

Auch für das laufende Jahr erwartet die bundeseigene GmbH wieder Engpässe am deutschen Himmel. Trotz einiger Gegenmaßnahmen gebe es nach wie vor zu wenig Lotsen und überlastete Verkehrsräume bei einem gleichzeitig wachsenden Flugverkehr, teilte die DFS mit. Nach dem Rekordwert von 3,4 Millionen Flugbewegungen im Vorjahr erwartet sie eine weitere Steigerung von bis zu vier Prozent im deutschen Luftraum.

Insbesondere der obere Luftraum, der aus dem Center Karlsruhe gesteuert wird, sei über Deutschland so überlastet, dass täglich Hunderte Flüge in den darunter liegenden Luftraum verlagert werden, obwohl die Flugzeuge dort wegen des höheren Luftwiderstands mehr Sprit verbrauchen.

Nach der Bilanz der Flugsicherung sind die von ihnen verursachten Verspätungen deutlich gestiegen, von 0,5 Minuten 2017 auf 1,23 Minuten pro Flug im vergangenen Jahr. Angestrebt wird ein Wert von höchstens 0,25 Minuten. Europaweit waren die deutschen Lotsen 2018 damit für ein gutes Fünftel der Flugsicherungsverspätungen verantwortlich.

DFS-Chef Klaus-Dieter Scheurle wehrte sich allerdings gegen den Begriff "Chaos". "Es gibt kein Chaos. Wir schaffen als Flugsicherung Ordnung am Himmel. Aber genau diese Ordnung generiert manchmal Verspätungen."

Mehr Lotsen, mehr Überstunden

Die DFS hat nach Scheurles Angaben mehrere Maßnahmen zur Verbesserung der Situation ergriffen, etwa die intensivierte Ausbildung neuer Lotsen und die Freistellung der Bestandslotsen von fachfremden Tätigkeiten. Eine Vereinbarung mit der Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) zu zusätzlichen Überstunden gibt es hingegen noch nicht. Die am Montag begonnenen Gespräche seien aber sehr konstruktiv verlaufen, sagte Scheurle.

Mehr Lotsen ausbilden, ihnen mehr Zeit für die wichtigsten Aufgaben geben - das alles klingt nach einem guten Plan. Doch da nicht alle Maßnahmen sofort greifen, rechnet nicht nur die DFS, sondern auch Politik und Wirtschaft für den Sommer 2019 mit Verspätungen und Flugausfällen. Das prognostizierten die Teilnehmer des zweiten Luftfahrtgipfels bereits im März in Hamburg.

Der Gipfel mit Vertretern von Bund, Ländern, Airlines, Flughäfen, Flugsicherung und Behörden war das Nachfolgetreffen einer ersten Konferenz im vergangenen Oktober nach dem chaotischen Reisesommer 2018. Die Teilnehmer hatten einen Katalog von 24 Maßnahmen beschlossen und überprüft, wie weit sie in jedem einzelnen Punkt gekommen sind.

"Wir wollen ein gutes Mobilitätsangebot für die Bürger, und wir arbeiten intensiv daran", sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) im März. "Doch in diesem Sommer können wir noch nicht alle glücklich machen."

30,1 Millionen Verlust trotz erhöhten Flugaufkommens

Im vergangenen Jahr hat die DFS weniger Umsätze verbucht, obwohl sie deutlich mehr Flüge durch den deutschen Luftraum gelotst hat. Die Erlöse sanken im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Prozent auf 1,18 Milliarden Euro. Die Zahl der DFS-kontrollierten Flüge war in der gleichen Zeit um 4,2 Prozent gestiegen.

Unter dem Strich gab es einen Verlust von 30,1 Millionen Euro, nachdem 2017 noch ein Gewinn von 30,8 Millionen Euro angefallen war. Als wichtigsten Grund nannte DFS-Chef Scheuerle die durch EU-Regulierung abgesenkten Flugsicherheitsgebühren. Diese Entwicklung gehe auch im laufenden Jahr weiter.

Positiv habe sich das kommerzielle Drittgeschäft entwickelt, in dem die DFS unter anderem Flughafen-Tower in Großbritannien betreibt. Bei einem Umsatz von 67 Millionen Euro wurde ein operativer Gewinn von 1,5 Millionen Euro erzielt. Auch unter dem Strich seien die Nebengeschäfte trotz erheblicher Investitionen gewinnbringend gewesen.

Linken-Verkehrspolitiker Jörg Cezanne verlangte von der Bundesregierung mehr Reformeifer in der Europäischen Union. "Da seit Langem bekannt ist, dass die rigiden Leistungsziele der EU für die Flugsicherungen kontraproduktiv sind, muss die Bundesregierung endlich in die Spur kommen und in Brüssel für grundlegende Änderungen eintreten", sagte Cezanne einer Mitteilung zufolge in Berlin. "Es kann nicht sein, dass der von der Luftverkehrslobby durchgesetzte Sparzwang zu einem Sicherheitsproblem wird."