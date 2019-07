Gestörte Gepäckabfertigung in Düsseldorf Wo ist nur mein Koffer?

Fünf von sieben Gepäckanlagen waren am Flughafen Düsseldorf außer Betrieb: Am Morgen mussten Hunderte Reisende ohne Koffer in den Urlaub fliegen. Rund 2500 Gepäckstücke müssen nun nachgeliefert werden.