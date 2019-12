Heftige Buschbrände Wann Australien-Urlauber ihre Reise absagen können

Seit Oktober haben Buschbrände in Australien mehrere Millionen Hektar Land vernichtet. Mindestens sechs Menschen kamen ums Leben, mehr als tausend Häuser wurden zerstört. Der Südosten des Landes ist besonders stark betroffen: In New South Wales ist der Notstand ausgerufen.

Ein besonders bedrohliches Großfeuer ist bis auf etwa 70 Kilometer an die Hauptstadt des Bundesstaates, Sydney, herangerückt. Dort richtete die Regierungschefin von New South Wales eine Warnung an ihre Mitbürger: Anwohner und Touristen sollten den Anweisungen der Behörden unbedingt Folge leisten und gegebenenfalls auch ihre Pläne für die Weihnachtstage ändern.

Was können Pauschalurlauber tun, die in der Zeit rund um Silvester losfliegen wollten oder bereits in Australien sind? Reiserechtsexperte Paul Degott aus Hannover sagt dazu: Wenn die Hauptattraktion einer Reise wegen Buschbränden nicht zugänglich ist, dürfen Pauschalurlauber den ganzen Trip gebührenfrei stornieren. Sie bekommen dann vom Veranstalter ihr Geld zurück. "Wenn zum Beispiel Sydney der Höhepunkt ist, kann ich kostenlos vom Reisevertrag zurücktreten", sagt Degott.

Rick Rycroft/AP Opernhaus in Sydney (10. Dezember): Rauch über der Millionenstadt

Der Anwalt verweist auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) vom Januar 2018. Demnach können Urlauber kostenfrei von einer Reise zurücktreten, wenn das wesentliche Highlight wegfällt - damals ging es um die Verbotene Stadt und den Platz des Himmlischen Friedens in Peking auf einer China-Reise (Az.: X ZR 44/17). Das Ehepaar, das geklagt hatte, trat die Reise nicht an und bekam das Geld zurück.

Bei der Frage, wann die Absage der gesamten Reise gerechtfertigt ist, kommt es auf den genauen Reiseverlauf an. Muss der Veranstalter wegen der Brände einen Teil des Programms streichen oder ändern, steht Urlaubern zumindest eine Minderung des Reisepreises zu. "Denn ein Teil der Reise ist dann mangelhaft", erklärt Degott.