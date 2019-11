Flugbegleiter-Streik Was Lufthansa-Passagiere wissen müssen

Der 48-Stunden-Streik der Lufthansa-Flugbegleiter hat die Pläne vieler Reisender durcheinander gebracht. Auch am Freitag wurden mehrere hundert Flüge annulliert: in Frankfurt am Main, München, Düsseldorf und an anderen Flughäfen des Landes. Nach Angaben der Airline dürften insgesamt 180.000 Passagiere von den Ausfällen betroffen sein.

Die Airline hatte allerdings im Internet einen Sonderflugplan veröffentlicht. Betroffene können sich online nach ihrem Flugstatus erkundigen. Weltweit sollen demnach am Freitag rund 600 Flüge ausfallen. Rund 2400 von 3000 geplanten Flügen finden statt.

Erneut gab es die meisten Absagen in München und Frankfurt, weil nur die Kernmarke Lufthansa bestreikt wird. Diese ist an kleineren Flughäfen nur mit Zubringerflügen nach Frankfurt und München präsent, so dass hier nur einige wenige Flugabsagen entfallen.

An welchen Flughäfen fallen am Freitag Lufthansa-Flüge aus?

Am Frankfurter Flughafen seien am frühen Morgen 414 von 1362 Flügen annulliert worden, sagte ein Sprecher.

Am Flughafen in München fallen am Freitag mehr als 200 Flüge aus.

Am Hamburger Flughafen fallen fast alle Flüge der Lufthansa aus. Die 16 Verbindungen nach Frankfurt sind komplett gestrichen, nach München werden wohl nur zwei von 19 geplanten Flügen starten, teilte ein Flughafensprecher am Freitagmorgen mit.

In Düsseldorf seien am Freitag 21 von 570 Flügen gestrichen worden, sagte ein Flughafensprecher am frühen Morgen. Betroffen seien Verbindungen von und nach München sowie Flüge zwischen Düsseldorf und Frankfurt.

Am Flughafen Köln/Bonn gibt es einer Sprecherin zufolge am Freitag 17 Annullierungen - hier sind es ausschließlich Flüge von und nach München.

Auch der Flughafen Münster/Osnabrück ist erneut betroffen.

Wird es auch am Wochenende Annullierungen geben?

Auch nach Streikende werden für Samstag zunächst noch einige Absagen erwartet, weil Maschinen und Crews nicht an den richtigen Einsatzorten sind.

Der Frankfurter Flughafen rechnet am Samstag zudem mit langen Wartezeiten für Passagiere. Nach dem geplanten Ende des Flugbegleiter-Streiks seien mehr Fluggäste als üblich zu erwarten, sagte am Freitag ein Sprecher des Betreibers Fraport . Viele Lufthansa-Kunden hätten umgebucht und seien auf Samstag ausgewichen. Fluggäste sollten zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen sein.

Ist eine Ausweitung der Streiks geplant?

Das Kabinenpersonal hat seit Donnerstag die Arbeit niedergelegt, um den Arbeitgeber in Gesprächen über höhere Spesen und Zulagen sowie weitere Verbesserungen zu zwingen. Am ersten Streiktag mit 1300 abgesagten Flügen hatte die Gewerkschaft einer Schlichtung mit dem Unternehmen zugestimmt und erklärt, vorerst keine Ausweitung der Streiks zu planen.

Ufo fordert im laufenden Tarifkonflikt für die rund 21.000 Lufthansa-Flugbegleiter höhere Spesen und Zulagen sowie den besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Anstellungsverhältnisse. Lufthansa hatte bereits eine Lohnerhöhung um 2,0 Prozent freiwillig umgesetzt. In dem gesamten Konflikt geht es aber hauptsächlich um die Frage, ob Ufo überhaupt noch Tarifverträge für das Kabinenpersonal durchsetzen kann.

Die Lufthansa war am Mittwoch in zwei Gerichtsinstanzen mit dem Versuch gescheitert, den Streik noch mit juristischen Mitteln zu stoppen. Sowohl das Arbeitsgericht Frankfurt als auch das hessische Landesarbeitsgericht lehnten eine Einstweilige Verfügung gegen den Streik ab.