Probleme bei Flugzeug-Betankung Tausende Passagiere sitzen am Amsterdamer Flughafen fest

Mitten in der Urlaubshochsaison sind viele Fluggäste in Amsterdam gestrandet. Jets konnten am Airport Schiphol nicht betankt werden, der Betreiber musste Flüge umleiten. Die Ursache ist bisher ein Rätsel.