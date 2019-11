Zwei Kilogramm zu viel - nichts zu machen: Wenn Kater Viktor in der Aeroflot-Maschine von Moskau-Scheremetjewo nach Wladiwostok mitfliegen soll, so lässt das Bodenpersonal Mikhail Galin wissen, dann nur im Frachtraum, nicht in der Kabine.

Doch genau das kommt für den Russen nicht infrage. Auf keinen Fall will er seinem zehn Kilogramm schweren Liebling die achtstündige Reise im finsteren Bauch des Fliegers zumuten. Stattdessen ließ Galin sich etwas anderes einfallen.

Nach eigenen Angaben verbrachte er noch eine Nacht in Moskau und suchte per Internet mit Freunden nach einer ähnlichen, aber leichteren Katze. Mit Phoebe sei er am nächsten Tag wieder zum Check-in gegangen - diesmal ohne Komplikationen.

Das Viktor-Double übergab Galin laut einem Bericht der "Moscow Times" nach erfolgreichem Check-in wieder ihren rechtmäßigen Besitzern. Er selbst und Viktor nahmen schließlich in der Businessclass Platz.

Der Flug nach Wladiwostok scheint durchaus angenehm gewesen zu sein, das zeigen Fotos auf Galins Facebook-Profil. Darauf zeigt er dem auf seinem Schoß stehenden Haustier durch das Flugzeugfenster den nächtlichen Himmel.

Aeroflot bestätigte den Fall und schloss den Mann prompt vom Bonusprogramm aus. Die Airline habe Überwachungskameras ausgewertet und dem Tierliebhaber vorgeworfen, gegen Regeln verstoßen zu haben. Außerdem habe Galin den Kater während des Flugs aus seiner Transporttasche genommen - auch das sei verboten. Kater Viktor sorgt seit Tagen in Russland für Schlagzeilen.