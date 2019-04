Geringere Mehrwertsteuer auf Bahntickets "Das ist ein guter Weg"

Bahnfahren könnte attraktiver und das Klima geschützt werden: Sollte die Bundesregierung in Zukunft wirklich Bahntickets geringer besteuern als zuvor, hätte das positive Auswirkungen in vielerlei Hinsicht. So beurteilt der Lobbyverband Allianz pro Schiene den Vorschlag von Verkehrsminister Andreas Scheuer, die Mehrwertsteuer auf Fernverkehrstickets der Bahn von 19 auf 7 Prozent zu senken.

"Das ist ein guter Weg", sagte Geschäftsführer Dirk Flege dem Berliner Radiosender 105'5 Spreeradio. "Es macht Bahnfahren für Millionen Reisende billiger und ist ein Beitrag zur Entbürokratisierung." Derzeit müssten die Bahnunternehmen "mühsam die Mehrwertsteuer differenzieren zwischen Nah- und Fernverkehr". Im Fernverkehr gelten zurzeit 19, im Nahverkehr sieben Prozent. Das sei "eine Menge Verwaltungsaufwand".

Insgesamt werde Bahnfahren so auch attraktiver, deutlich mehr Fahrgäste seien zu erwarten. "Der Vorschlag ist auch in der von der Bundesregierung eingesetzten Verkehrskommission gekommen", betonte Flege. Er sei dort von fast allen Beteiligten empfohlen worden.

Ersparnis für Bahnfahrer wäre beträchtlich

Die Forderung nach einer Absenkung der Mehrwertsteuer auf Fernverkehrstickets hatte es in der Vergangenheit wiederholt von den Grünen gegeben. Im öffentlichen Nahverkehr gilt bereits der geringere Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent.

Die Ersparnis für Bahnfahrer im Fernverkehr wäre beträchtlich. Sie könnten laut Scheuer um bis zu 400 Millionen Euro pro Jahr entlastet werden. "Wem es mit dem Klimaschutz und dem Umstieg von Auto oder Flugzeug auf die Bahn ernst ist, der muss bei der Steuer ansetzen." Statt zu Verboten, Tempolimits oder dem Verteuern von Mobilität zu greifen, müssten Bahnverbindungen noch attraktiver gemacht werden, sagte Scheuer.

Zwischen Hamburg und Berlin fliege quasi niemand mehr, weil die Bahnverbindung gut sei. Eine positive Bilanz zieht der Minister zudem für die ICE-Strecke Berlin-München, wo sich die Fahrgastzahlen verdoppelt hätten. "Wir haben auf dieser Strecke schon 30 Prozent der Passagiere vom Inlandsflug zum Umstieg auf die Schiene bekommen."