Wegen der Hitzewelle können Reisende im Fernverkehr der Deutschen Bahn ihre Fahrten bis einschließlich Freitag auf einen kühleren Tag bis zum 4. August verlegen. Auch eine kostenlose Stornierung ist möglich. Das kündigte Personenverkehr-Vorstand Berthold Huber bei der Vorstellung der Halbjahresbilanz an.

Das Angebot bezieht sich nach Konzernangaben auch auf Tickets mit Sparpreisen und Zugbindung. Die Platzreservierung werde kostenlos umgetauscht. Die Bahn will damit das Reisen wegen der hohen Temperaturen für Bahnfahrgäste komfortabler machen.

Auch in diesem Jahr hat die Bahn wieder die "Sommerstufe" an besonders heißen Tagen ausgerufen. Damit will die Bahn Reisen bei hohen Temperaturen erträglich machen: Sie erhöht die Wasservorräte in den Zügen, die Klimaanlagen werden deutlich vor der ersten Fahrt am Morgen angestellt und bei Aufenthalten von mehr als zwei Minuten werden die Türen geschlossen.

Steigende Temperaturen setzten vielerorts der Verkehrsinfrastruktur zu. Der Flughafen Hannover ließ zuletzt Start- und Landebahnen wässern. Dadurch soll verhindert werden, dass die Oberflächen Risse bekommen. In Sachsen-Anhalt verhängten die Behörden Tempolimits auf Autobahnen, um die Auswirkungen möglicher Hitzeschäden zu verkleinern.

Mehr zum Thema Sommerreisewelle ADAC befürchtet Megastaus am Wochenende

Österreich hat Gleisteile am Bodensee weiß gestrichen, um sie vor dem Verbiegen zu schützen. Ob das funktioniert, ist noch nicht erwiesen. In Würzburg haben sich mit dieser Methode jedoch bereits Erfolge gezeigt: Anfang Juli seien die Gleise aufgrund der hellen Farbe um acht Grad kühler gewesen.