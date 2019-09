Insolvenz von Neckermann, Bucher und Öger Tours Was Reisende jetzt wissen müssen

Zwei Tage nach der Pleite-Nachricht des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook hat auch die deutsche Tochtergesellschaft Insolvenz angemeldet. Was das für Reisende bedeutet:

Welche Reiseveranstalter sind konkret betroffen?

Aktuell haben folgende deutsche Tochterunternehmen einen Insolvenzantrag gestellt:

Thomas Cook GmbH

Thomas Cook Touristik GmbH

Bucher Reisen & Öger Tours GmbH

Dies teilt das Unternehmen Kaera auf seiner Website mit, ein Dienstleister im Auftrag des Thomas-Cook-Versicherers Zurich. "Ob auch weitere Gesellschaften betroffen sind, soll laut Thomas Cook in den nächsten Tagen geprüft und in Abstimmung mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter entschieden werden."

Auch die österreichische Tochter Thomas Cook Austria AG plant laut der Nachrichtenagentur APA die Anmeldung der Insolvenz. "Die österreichische Gesellschaft hat noch nicht eingereicht, das wird heute definitiv im Laufe des Tages aber sein", sagte demnach ein Unternehmenssprecher.

Welche Kunden sind betroffen?

"Der reguläre Geschäftsbetrieb ist eingestellt", heißt es auf den Internetpräsenzen der Veranstaltermarken. Jeglicher Verkauf von Reisen aus dem Portfolio der Thomas Cook-Veranstalter sei gestoppt. "Dazu zählen: Thomas Cook Signature, Neckermann Reisen, Bucher Reisen, Öger Tours und Air Marin."

Die Absicherung gelte nur "für eine gebuchte Pauschalreise", schreibt Kaera. Diese bestehe "aus mindestens zwei Reisearten (z.B. Transport und Unterkunft)". Nicht versichert seien gebuchte Einzelleistungen wie zum Beispiel ein Flug oder eine Hotelbuchung.

Ich bin derzeit mit einem deutschen Thomas-Cook-Unternehmen im Urlaub. Was passiert nun?

Etwa 140.000 Urlauber sind aktuell mit den deutschen Thomas-Cook-Töchtern unterwegs. "Unser Fokus liegt in der aktuellen Situation darauf, Reisende bei der sicheren Rückkehr nach Deutschland zu unterstützen", teilt Kaera mit. Zurich sichere im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen die Übernahme der Kosten für die Beherbergung der Reisenden im Zielgebiet. Entsprechendes gelte auch für die Rückreise.

Kaera ist nach eigenen Angaben derzeit im Austausch mit dem Auswärtigen Amt, dem Reiseinsolvenzversicherer und weiteren Partnern - "mit dem Ziel, eine geordnete Rückführung der Gäste zu ermöglichen".

Ich wollte demnächst eine Reise mit einem deutschen Thomas-Cook-Unternehmen antreten. Wird diese stattfinden?

Bereits seit Montag hatten die betreffenden Unternehmen jeglichen Verkauf von Reisen gestoppt. Kunden mit Abreiseterminen zwischen dem 24. und 26. September konnten ihre Reisen nicht mehr antreten. Mit dem aktuellen Insolvenzantrag dürfte sich der Ausfall auf alle weiteren Reisen ausweiten.

Bekommen Kunden ihr Geld zurück?

Prinzipiell ja, denn Veranstalter von Pauschalreisen sind dazu verpflichtet, sich gegen Insolvenz zu versichern. Kunden erhalten mit der Buchung einen sogenannten Sicherungsschein, der Auskunft zu den Einzelheiten gibt. Das Problem: Es ist nicht klar, ob die abgesicherte Gesamtsumme von 110 Millionen Euro für alle Betroffenen ausreicht. (Lesen Sie hier mehr zu dem Thema.)

Was müssen betroffene Kunden nun tun?

Thomas Cook schreibt in einer Mitteilung: "Betroffene Kunden können sich für Informationen zum weiteren Vorgehen an den von der Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland beauftragten Dienstleister Kaera wenden". (Telefonnummer: 06172 99761123, Website: www.kaera-ag.de). Dort ist ein Formular zur Geltendmachung der Ansprüche verlinkt.

Ich kann meinen Sicherungsschein nicht mehr finden - was jetzt?

"Nicht in Panik verfallen", rät Robert Bartel von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Betroffene sollten am besten direkt beim Veranstalter oder auch bei der Versicherung nachfragen. In der Regel bestehe ein Insolvenzversicherungsschutz für alle Kunden, die bei Thomas Cook eine Pauschalreise gebucht haben.

