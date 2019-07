Klimadebatte Warum ich nicht mehr fliege

Es gab nicht den einen Moment, in dem ich beschloss, nicht mehr zu fliegen. Es war eher ein mehrmonatiger Bewusstwerdungsprozess, an dessen Ende ich zu meinem Mann sagte: "Ich glaube, ich will nicht mehr fliegen". Sein Lächeln nach diesem Satz wirkte etwas schief. Denn mein Entschluss bedeutete, dass wir den Weißensee in Kärnten, an dem wir jährlich unsere Seelen für ein paar Tage zum Trocknen über die Leine hängten, nicht mehr wiedersehen würden.

Da wir grundsätzlich nur Kurztrips unternehmen, würden sich Urlaube an Orten, die außerhalb eines sechsstündigen Zugreiseradius um unseren Wohnort Berlin liegen, nicht mehr lohnen. In die Zufriedenheit über meine Entscheidung mischte sich bei uns beiden ein gehöriger Anteil Wehmut. Trotzdem bin ich überzeugt, das Richtige zu tun. Ich fliege nicht mehr, weil mir die Klimakrise im Genick sitzt.

Genau genommen sitzt sie uns allen im Genick, auch wenn manche das Ziehen im Nacken noch für einen blockierten Halswirbel halten. Der Klimawandel lässt uns wahrscheinlich nicht noch zweihundert Jahre Zeit, in denen wir uns an den Gedanken gewöhnen können, irgendetwas gegen ihn zu unternehmen. Die Klimakrise ist jetzt, heute, in jeder Minute. Und jede Handlung im Alltag kann sie beschleunigen oder eben auch nicht. Ich habe beschlossen, dass ich sie nicht mehr als unvermeidbar beschleunigen will.

Zwar ist der Anteil der Fliegerei am weltweiten CO2-Ausstoß mit zwei bis drei Prozent nicht riesig, doch der Pro-Kopf-Wert ist es schon, weil diese Menge nur von einer winzigen Gruppe Menschen erzeugt wird. Nur geschätzte 18 Prozent der Weltbevölkerung sind überhaupt schon einmal geflogen und nur drei Prozent im vergangenen Jahr. Bei ansonsten klimaneutralem Verhalten ruiniert allein Fliegen den mit eiserner Disziplin geschrumpften CO2-Abdruck.

Einfach nicht notwendig

Meine Entscheidung gegen das Fliegen hat also eine verhältnismäßig große Wirkung. Während ich andere Maßnahmen zur CO2-Reduktion nicht unbegrenzt durchführen kann, weil ich nun einmal in einem beheizten Gebäude wohne und durch mehr oder weniger klimaschädliche Landwirtschaft erzeugte Lebensmittel essen muss, ist das Fliegen für mich absolut optional. Kein Zwang macht es für mich zu einer unausweichlichen Notwendigkeit, die ich zähneknirschend hinnehmen muss.

All diese Gründe erleichterten mir die Entscheidung, künftig auf das Fliegen zu verzichten enorm. Hinzu kommt, dass ich noch nie viel geflogen bin. Meine Eltern waren früher zu hoch verschuldet, um an regelmäßige Familienurlaube in entfernte Länder auch nur denken zu können.

Als ich Kind war, klangen die Namen fremder Orte in meinen Ohren wie die Namen ferner Planeten. Und so wenig es mir unter den Nägeln brennt, endlich mal einen Abstecher zum Saturn zu machen, so wenig entwickelte ich Fernweh nach diesen unerreichbaren Ländern.

Kleine, große Wunder überall

Inzwischen weiß ich, wie wenig mir fehlt. Auch wenn ich in Österreich Augenblicke magischen Glücks empfunden habe, so verpasse ich ohne die Reisen nicht zwingend etwas. Denn Wunder habe ich auch im Brandenburgischen Hinterland oder an der Mecklenburgischen Ostseeküste erlebt.

Ich habe gemerkt, dass das Wichtigste zum Erweitern des eigenen Horizonts nicht das Bereisen eines fremden Land ist, sondern die eigene Neugier. Wenn man darauf vertraut, dass jeder Ort kleine und große Wunder bereithalten kann, dann offenbaren sie sich fast überall. Für mich als Biologin sind unsere heimischen Schmetterlinge nicht weniger spektakulär als tropische Arten. Vollkommen war unser Urlaubsglück im ganz Nahen, als wir nach einer anstrengenden Nachtwanderung in Teltow-Fläming auf unserem Zimmer zwei kalte Biere und einen Riesenteller Butterbrote vorfanden, den uns die Wirtin zurecht gemacht hatte.

Aber auch, wenn man es etwas urbaner mag: ein Streifzug durch das örtliche Historische Museum ist nicht weniger bereichernd als ein durch Billigflieger ermöglichter Besuch des British Museum in London. Einem friesischen Kapitän die Krabben direkt von Kutter abzukaufen und sie dann auf der Hafenmole sitzend zu pulen, ist nicht weniger exotisch als einen Springbock-Burger in Namibia zu probieren.

Ich bin inzwischen seit zweieinhalb Jahren nicht mehr geflogen. In dieser Zeit habe ich im Berliner Naturkundemuseum einen echten Tyrannosaurus rex getroffen, von einem Ruderboot aus über dem Parsteiner See in Brandenburg kreisende Seeadler beobachtet und mit meinem Mann viele entspannende Abende in unseren Lieblingsrestaurants verbracht. Warum soll ich fliegen? Wohin? Ich weiß es nicht.