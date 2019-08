Die Lufthansa hat am Nachmittag weltweit mit Computerproblemen gekämpft: Mehrere Check-in-Automaten seien ausgefallen und Daten hätten nicht an die Crews übermittelt werden können, teilte der Konzern mit.

"Das Problem lag bei einem Dienstleister der Lufthansa", sagte ein Sprecher dem SPIEGEL. "Einige Kunden konnten ihre Tickets nicht an den Automaten ausdrucken und die Flugpläne für die Crews mussten in Papierform ausgedruckt und in die Cockpits gebracht werden."

In der Folge sei es bei einzelnen Flügen zu Verspätungen von weniger als einer halben Stunde gekommen. Die Netzwerkprobleme hätten um etwa 12 Uhr angefangen und seien nach rund zweieinhalb Stunden behoben gewesen. "Jetzt läuft alles wieder reibungslos", sagte der Sprecher. Eine genaue Zahl der betroffenen Flüge konnte er nicht nennen.