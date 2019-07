Die Airlines Lufthansa und British Airways haben vorübergehend alle Flüge nach Kairo ausgesetzt. "Da die Sicherheit für Lufthansa stets oberste Priorität hat, hat die Fluggesellschaft heute vorsorglich ihre Flüge nach Kairo vorübergehend eingestellt, während eine Evaluierung der Lage stattfindet", teilte Lufthansa mit.

"Wir haben am Samstag in München und Frankfurt Flüge nach Kairo gestrichen", sagte ein Unternehmenssprecher der Nachrichtenagentur Reuters. "Am Sonntag geht es aber normal weiter." Zu den Gründen wollte sich der Sprecher nicht äußern. Die Entscheidung sei "vorsorglich" getroffen worden, hieß es lediglich.

British Airways will die ägyptische Hauptstadt für sieben Tage aus Sicherheitsgründen nicht anfliegen. Die Airline teilte zur Begründung lediglich mit, die Sicherheit der Passagiere und der Crewmitglieder habe oberste Priorität. Hintergründe der Vorsichtsmaßnahme wollte eine British-Airways-Sprecherin allerdings nicht nennen.

Das britische Außenministerium weist in seinen Reisewarnungen für Ägypten auch auf eine erhöhte Terrorismusgefahr im Luftverkehr hin. Betroffene Reisende wurden aufgefordert, sich an die Fluggesellschaft zu wenden.