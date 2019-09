Langstrecke Lufthansa will Geld für Sitzreservierung in Premium Eco 

Passagiere zahlen bei der Lufthansa für Sitzplatzreservierungen in der Premium Economy bald Geld - so wie bereits schon in der Economy Class.

Ab Mitte September werde dieser Service auf Langstreckenflügen kostenpflichtig, bestätigte ein Sprecher der Airline einen Bericht des Fachmagazins "fvw". Bislang war die Sitzplatzreservierung in der Premium Economy sowie in der Business und First Class von Lufthansa und der österreichischen AUA kostenfrei.

Das neue Entgelt greift ab dem 18. September. Je nach Strecke werden zwischen 35 Euro und 55 Euro für die Reservierung eines Sitzplatzes in der Premium Economy fällig. Bei einigen Buchungssystemen kommen noch einmal 5 Euro hinzu. Schon jetzt ist die Sitzplatzreservierung für Flüge in der Economy-Klasse kostenpflichtig - von 12 bis 100 Euro können je nach Strecke und Platzwunsch fällig werden.

Weiterhin kostenfrei ist nach Angaben des Unternehmens die Sitzplatzreservierung beim Check-in. Passagiere können sich weiterhin ab 23 Stunden vor dem Flug beim Einchecken ihren Platz ohne zusätzliche Kosten sichern.