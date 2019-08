Balearen Mallorca und Menorca verbieten das Rauchen an sieben Stränden

Zigarettenstummel im Sand sind belastend für die Umwelt - und eine Gefahr für am Strand spielende Kleinkinder. Verschlucken sie die Kippen, können die Tabakreste und Giftstoffe im Filter zu Vergiftungserscheinungen wie Übelkeit oder Durchfall führen. Um diese Risiken zu vermeiden, hat Mallorca drei weitere Strände zu rauchfreien Zonen ernannt.

Nachdem bereits im Juli in der Bucht Cala Estància in Palma, in der Cala Anguila in Manacor und am Strand Sant Joan in Alcúdia Zigaretten verboten worden waren, folgten die folgenden Strände:

Cala Deià

Colònia de Sant Pere

Cala Millor (Gemeinde Sant Llorenç)

Auf der Nachbarinsel Menorca schloss sich der Strand Binissafúller der Initiative "Platges sense fum, platges saludables" (katalanisch für: Strände ohne Rauch sind gesunde Strände) an, wie die Balearenregierung mitteilte.

Insgesamt seien Raucher damit nun an sieben Stränden der Balearen aufgefordert, das Qualmen zu unterlassen, berichtete die "Mallorca Zeitung". Das Projekt ist vom balearischen Gesundheitsministerium ins Leben gerufen worden.

Kontrolle durch andere Badegäste

Dabei gehe es nicht nur um die Gesundheit der Badegäste, sondern auch um den Umweltschutz, hieß es: Die unansehnlichen Kippenstummel im Sand sollen der Vergangenheit angehören. Bislang handelt es sich jedoch lediglich um eine Empfehlung: Badegäste, die das Verbot missachten, werden noch nicht bestraft. Die Behörden setzten auf das Verständnis der Raucher und Kontrolle durch andere Badegäste, so das "Mallorca Magazin".

Auch ein anderes Reiseziel, das für seine Strände berühmt ist, hat in der Vergangenheit Zigarettenverbote erlassen: Thailand. Das Land untersagt das Rauchen an mehreren populären Stränden bereits seit 2017 weitgehend, unter anderem am Patong Beach in Phuket sowie in Pattaya, Hua Hin und Cha Am.

Seit kurzem darf außerdem in insgesamt 52 Parks und Gärten von Paris nicht mehr geraucht werden. Damit gilt das Zigarettenverbot in zehn Prozent der Pariser Grünflächen von Frankreichs Hauptstadt. Darunter sind der 8,7 Hektar große Georges-Brassens-Park im 15. Arrondissement sowie kleinere Parks in fast allen Bezirken zwischen Zentrum und Stadtrand.