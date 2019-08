Teile der beiden Terminals am Münchner Flughafen müssen geräumt werden, weil eine vermutlich nicht ausreichend kontrollierte Person darin unterwegs war.

Diese war nach ersten Erkenntnissen aus einem sogenannten nicht sicheren Drittstaat am Airport angekommen und vor einer Einreisekontrolle über eine Notausgangstür in einen Bereich gelangt, in den nur kontrollierte Passagiere dürfen, wie ein Flughafensprecher sagte. Inzwischen hat die Bundespolizei die Person gefunden und befragt sie, wie die Bundespolizei auf der Twitter-Seite des Flughafens mitteilt.

Der Nicht-Schengen-Bereits im Terminal 2 ist geräumt und werde zurzeit durchsucht, der Zugang ist geschlossen. Alle Menschen aus dem entsprechenden Teil im Terminal 2 müssten noch einmal kontrolliert werden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Auch im Terminal 1 würden laut BereicheMitteilung Bereiche geräumt. Außerdem seien die Kontrollen in Terminal 2 und in den Bereichen B und C im Terminal 1 geschlossen.

!!Update!!

Gefahrenabwehrende Maßnahmen laufen. Person wird derzeit von der Bundespolizei befragt. NON-Schengen-Ebene im T2 ist geräumt, wird aktuell durchsucht. Schengen-Ebene und Module B/C im T1 werden gerade geräumt. Fluggastkontrollen im T2 und im T1 B/C geschlossen. *DM — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) 27. August 2019

Wie viele Starts und Landungen dadurch verschoben werden oder gar ausfallen, war zunächst unklar. Das hänge von der Dauer des Polizeieinsatzes ab, sagte der Flughafensprecher. Passagiere sollten sich bei ihrer Airline informieren, teilt der Airport auf der Webseite mit. Inzwischen werde Wasser in den Terminals verteilt und über Lautsprecher informiert.

Zu Beginn der Sommerferien 2018 hatte die Bundespolizei das Terminal 2 und das dazugehörige Satelliten-Terminal an Deutschlands zweitgrößtem Airport geräumt, weil eine 40 Jahre alte Frau unkontrolliert durch eine Sicherheitsschleuse gelangt war. 330 Flüge wurden abgesagt, mehr als 31 .00 Passagiere waren das ganze Wochenende über betroffen. Der Schaden ging in die Millionen Euro.