Neue Kreuzfahrtschiffe 2020 Leinen los, Solarpanels hoch

Im kommenden Jahr werden die deutschen Kreuzfahrt-Größen Aida Cruises und TUI Cruises keine Champagnerflasche anlässlich einer Schiffstaufe knallen lassen. Die beiden Reedereien legen eine Pause in Sachen Neubauten ein.

Dennoch rechnet die Branche hierzulande mit einem weiteren Anstieg der Zahl deutscher Hochseepassagiere. Waren es 2018 noch 2,2 Millionen, sollen es 2020 oder spätestens 2021 an die drei Millionen Gäste werden. Zugleich sind bei den Werften weltweit so viele Kreuzfahrtschiffe wie nie zuvor geordert, die in den kommenden Jahre in Dienst gestellt werden.

Für Kreuzfahrtfans wird es schon 2020 jede Menge Neuheiten geben - mehr als zwei Dutzend neue Hochseekreuzfahrtschiffe gehen weltweit an den Start. Einige davon werden deutsche Urlauber allerdings kaum zu Gesicht bekommen.

Diese Fotostrecke zeigt eine Übersicht über die Neuheiten 2020: