Reaktionen auf die Thomas-Cook-Insolvenz "Einige haben geweint"

Der britische Reiseveranstalter Thomas Cook steht vor dem Aus. Für Hunderttausende Urlauber bedeutet das: Sie können ihre Reisen nicht antreten oder müssen diese früher als geplant abbrechen. Die deutschen Kunden sind verunsichert. "Komisches Gefühl, nicht zu wissen, wie es jetzt und hier in unserem Urlaub auf Teneriffa weitergehen und ob der Rückflug am Freitag mit Condor tatsächlich stattfinden wird", schreibt eine Nutzerin auf Twitter.

Zwar hat die Airline, eine Tochtergesellschaft des britischen Konzerns, noch keine Insolvenz angemeldet. Trotzdem werden aktuell nur Rückflüge durchgeführt, Condor darf derzeit keine Thomas-Cook-Kunden mehr an das gebuchte Urlaubsziel fliegen. Für die 21.000 Deutschen, die am Montag oder Dienstag starten wollten, könne die Reise "nicht gewährleistet werden", wie das Unternehmen mitteilte.

#thomascook hat es leider nicht geschafft.



Komisches Gefühl, nicht zu wissen, wie es jetzt und hier in unserem Urlaub auf Teneriffa weitergehen und ob der Rückflug am Freitag mit Condor tatsächlich stattfinden wird. — Rote Zora (@RedZora_HH) 23. September 2019

Doch nicht nur Kunden, die in diesen Tagen mit Thomas Cook und deren Tochtergesellschaften verreisen wollten, bangen um ihren Urlaub. Auf Twitter schreibt ein Nutzer, er habe im November zehn Tage Urlaub gebucht - über die Thomas-Cook-Tochter Bucher Reisen und mit Condor. "Werde auch langsam nervös", schreibt er.

Undenkbar ist eine Condor-Pleite nicht. Rund um das Thomas-Cook-Debakel bahnt sich ein zweiter Fall Air Berlin an. Ob deutsche Tochtergesellschaften wie die Thomas Cook GmbH, Neckermann und Öger Tours Insolvenz beantragen wie der britische Mutterkonzern, steht noch nicht fest. Dennoch sind Pauschalreisende vieler Tochterunternehmen von der Pleite des Mutterkonzerns betroffen.

"Wir hatten noch die Hoffnung, dass wir mitkommen können - aber gerade eben wurden wir aus der Schlange rausgezogen", erzählt Daniela Schwenken, die mit ihrem Mann Wolfgang von Frankfurt aus zehn Tage ins ägyptische Hurghada fliegen wollte. "Weil wir mit Bucher gebucht haben, dürfen wir nicht mit."

Letzter Thomas-Cook-Flug ist in Manchester gelandet

Derzeit sind etwa 600.000 Menschen auf einer Reise, die von Thomas Cook organisiert wurde, darunter rund 140.000 Deutsche. Vor allem sind Reisende in Großbritannien betroffen, etwa Lewis und Amy Bromiley aus Manchester, die ihre Flitterwochen auf den Malediven verbringen wollten. "Meine Frau und ich sind am Boden zerstört", sagt der 25-jährige Lewis Bromiley. 7000 britische Pfund (etwa 7900 Euro) hatte das Paar nach eigenen Angaben für die vor einem Jahr gebuchte Reise bezahlt. "Wir müssen nun auf die Rückerstattung warten, die Monate dauern kann."

Lisa Godbeer aus Sommerset wollte eigentlich mit ihrer Familie von London-Gatwick aus nach Mexiko fliegen, um dort ihren 40. Geburtstag zu feiern - die zehntägige Reise nach Cancún ist geplatzt. "Ich bin wirklich wütend und auch ein bisschen schockiert", sagt Godbeer. Ein britischer Familienvater, der mit Frau, zwei Kindern und vielen Koffern von Mallorca aus nach Hause fliegen wollte, seufzt: "Das wird ein langer Tag."

Am Montagmorgen ist in Manchester der letzte Thomas-Cook-Flug gelandet. Passagiere berichteten von emotionalen Szenen an Bord. "Die Besatzung wusste bis zur Landung nicht, was passiert. Einige haben geweint", sagte ein Reisender am Montag dem Sender Sky News. Die Crew habe sich aber bis zuletzt äußerst professionell verhalten.

Last ever #ThomasCook flight in the UK landing into Manchester airport just now. Awfully sad to see so many job losses in an industry I love pic.twitter.com/AxfIoDRfjP — LFCFanFly (@LFCSIXTIMES123) 23. September 2019

Ein weiterer Passagier berichtete, dass an Bord für die Besatzung gesammelt worden sei. Immer wieder hätten die Reisenden der Crew applaudiert. Die Maschine war am Vorabend in Orlando im US-Staat Florida gestartet, kurz bevor Thomas Cook den Betrieb einstellte.

Hochzeit auf Zakynthos? Ungewiss

Chloe Hardy wollte eigentlich am Donnerstag mit rund 30 Freunden und Verwandten nach Zakynthos reisen und dort am 2. Oktober heiraten. Die Britin hat die Reise vor gut einem Jahr bei Thomas Cook gebucht. Damals konnte sie nicht ahnen, dass ihr Reiseanbieter kurz vorher pleite geht. Für die gesamte Hochzeitsgesellschaft habe sie 45.000 Pfund (rund 51.000 Euro) bezahlt. Diese Situation sei "katastrophal für uns und die ganzen Verwandten und Freunde".

Thomas Cook ist insbesondere in Europa und anderen Ländern des Mittelmeerraums aktiv - mit der spanischen Ferieninsel Mallorca und dem türkischen Badeort Antalya als wichtigste Ziele. In der Nacht zu Montag gab Thomas Cook bekannt, dass in den Gesprächen mit Gläubigern und Banken keine Einigung gelungen sei, so dass das Traditionsunternehmen Insolvenz anmelden müsse.

Sämtliche Flüge wurden sofort gestrichen. Großbritanniens Regierung kündigte die größte Rückholaktion seit dem Zweiten Weltkrieg an und mietete für gestrandete britische Urlauber Dutzende Chartermaschinen an.

Während die Kunden sich über entgangene Urlaubsfreuden beklagen, droht den Mitarbeitern nun der Jobverlust. "In der vergangenen Nacht hab ich meinen letzten Flug für Thomas Cook absolviert", schreibt eine Flugbegleiterin auf Instagram. "Kein Job wird jemals damit vergleichbar sein, ich dachte, ich gehe mit dem Unternehmen in Rente." Alles fühle sich an wie ein schlechter Traum. "Mein Herz ist gebrochen", schreibt eine Kollegin. "Gute Nacht, Thomas Cook!"