Zehn Brettspiele für den Urlaub Als Tiefseetaucher vor der Nordseeküste

Der Koffer füllt sich langsam, im Rucksack ist auch kaum noch Platz. Dann ist Zeit, sich ein paar Spiele anzuschauen und zu entscheiden, ob dieses Jahr die Baumgeister oder eher die Trolle die Reisebegleiter werden. Oder wie wäre es mit einem aufregenden Tauchgang?

Schnell noch ein paar Anleitungen abfotografieren und die Spiele platzsparend in den größten Spielekarton verstauen. Schon kann es losgehen!

"Penny Papers - Im Tempel von Apikhabou": Verflixte Mumie

Der Trend der Roll-and-Write-Spiele, also Würfelspiele, bei denen man das Ergebnis auf einem Block strategisch klug eintragen muss, ist ungebrochen. Auch "Penny Papers - Im Tal von Apikhabou" von Henri Kermarrec ist so ein Spiel. Jeder Spieler versucht, das Würfelergebnis möglichst geschickt in seinem Tempel zu platzieren, um am Ende des Spieles die meisten Punkte zu haben.

Aber Vorsicht: Was einfach klingt, entpuppt sich schnell als knifflige Aufgabe. Würfelt jemand eine Mumie, so werden die Tempelpläne getauscht und die wenig wohlwollenden Mitspieler dürfen diese Mumie an der lästigsten Stelle eintragen. Erst wenn man eine Neun neben der verflixten Mumie eintragen kann, bringt sie bei Spielende keine Minuspunkte mehr. Aber genau da sollte doch eine Dreierreihe hin! Kann endlich jemand Penny oder ihren Helfer, Dakota Smith, würfeln?

Fazit: Das perfekte Zwischendurch-Spiel, bei dem man seine Mitspieler auch noch hervorragend ärgern kann. Die zwei Schwierigkeitsstufen sorgen für Abwechslung, und wer dann noch nicht genug hat, kann sich über zwei weitere, deutlich komplexere Penny-Papers-Spiele freuen. Der nächste Urlaub kommt bestimmt.

Für wen? 1 bis 100 Spieler; ab 7 Jahren

"Troll and Dragon": Auf die Schätze, fertig, los!

Der Troll bewacht seine Juwelen ziemlich gut, und auch der Drache ist nicht gerade für einen großzügigen Umgang mit Gold bekannt. Hilft alles nichts, die Spieler wollen trotzdem an die Beute. Nur wer am Ende von "Troll and Dragon" richtig abgeräumt hat, gewinnt.

Zum Spielen wird die zweigeteilte Spieleschachtel mit Diamanten und Goldstücken gefüllt. Da der Troll nicht ganz so helle ist, versucht jeder Spieler in seinem Zug, zunächst mit den Trollwürfeln ein paar Diamanten zu stehlen. Aber wer zu gierig ist, weckt am Ende doch den Troll und verliert die Beute direkt wieder. Mit etwas Würfelglück findet man allerdings neben Diamanten noch Tor und Schlüssel für die Drachenhöhle nebenan.

Und dann geht alles ganz schnell! Die gegnerischen Spieler schnappen sich die Drachenwürfel, und man selbst versucht, mit den Goldwürfeln so viele Goldstücke aus der Drachenhöhle zu klauen, wie es nur geht! Aber auch hier gilt: Zu lange sollte man nicht mit dem Rückzug warten, sonst wird der Drache wach und alle Schätze sind verloren.

Fazit: Kurzweiliges Push-your-luck-Spiel von Alexandre Emerit, das bezaubernd illustriert ist. Ein altersübergreifendes Spiel, bei dem sich kein Erwachsener zurückhalten muss und auch Geschwisterkinder unterschiedlichen Alters gut gemeinsam spielen können. Und für die, die es noch kennen: Das Spielgefühl ähnelt dem beim "Schokoladenessen" auf Kindergeburtstagen.

Für wen? 2 - 5 Spieler; ab 7 Jahren