Zu einem gelungenen Italien-Urlaub gehört zweifelsohne auch gutes Essen: Bruschetta, Pizza, Pasta, Antipasti, zum Nachtisch Tiramisu, dazu ein guter Wein - da kann die Rechnung schon einmal etwas höher ausfallen.

Ein japanisches Paar jedoch war schockiert, als ihnen der Kellner in einem Restaurant in Rom die Rechnung für nur zwei Teller Spaghetti mit Fisch und zwei Gläser Wasser vorlegte: 349,80 Euro wurde ihm berechnet, dazu eine Servicepauschale von 80 Euro.

Dem "Independent" zufolge lud das Paar ein Foto des Rechnungsbelegs auf die Plattform TripAdvisor hoch, wo Gäste das Restaurant Antico Caffé di Marte bewerten können. Die negativen Bewertungen explodierten förmlich.

Inzwischen nahm TripAdvisor die Kommentarfunktion für das Restaurant von der Seite und schaltete stattdessen die Meldung: "Aufgrund eines kürzlichen Vorfalls, der die Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen hatte und eine Reihe von Bewertungen, die nicht aus erster Hand stammen mit sich brachte, stellen wir vorübergehend die Möglichkeit, Bewertungen für dieses Restaurant abzugeben, ein."

Schlechte Bewertungen für Restaurants Katastrophe

TripAdvisor gilt als wichtige Empfehlungsplattform für Restaurants, Bars oder Cafés. Auf der Website können Touristen und Einheimische ihre Erfahrungen teilen und anhand einer Fünf-Punkte-Skala von "exzellent" bis "schrecklich" bewerten. Auch Aktivitäten, Unterkünfte oder Veranstaltungen können auf TripAdvisor bewertet werden. Für Gastronomen und Hoteliers sind die Bewertungen inzwischen teilweise wichtiger als Empfehlungen in Reiseführern oder Werbung auf anderen Plattformen. Schlechte Bewertungen auf TripAdvisor sind für viele eine Katastrophe.

Scontrino da 430 euro per due piatti di spaghetti: polemiche per il super conto del ristorante a Roma https://t.co/TnGy73eewg — Corriere della Sera (@Corriere) September 27, 2019

Auch bei den Besitzern des Antico Caffé di Marte dürften die Kommentare, die noch einsehbar sind, für schlechte Stimmung sorgen: "Das ist eine Abzocke", heißt es dort. Und: "Kommt nicht hierher! Große Abzocke." Mehr als die Hälfte der Nutzer bewerteten das Antico Caffé di Marte mit "schrecklich".

Hätte das japanische Paar sich vorher die Kommentare durchgelesen, hätte es wissen können, was auf sie zukommt. Ein Nutzer schreibt: "Der Meeresfrüchte-Teller für 6,50 Euro pro 100 Gramm ist eine absolute Abzocke. Man kann mehr als 500 Euro für einen einzigen Teller bezahlen."

"Die Speisekarte ist klar"

Was genau die Touristen bestellt hatten, ist nicht mehr einsehbar. Das Restaurant äußerte sich in der italienischen Zeitung "Corriere de la Sera" zu dem Vorfall. "Die Speisekarte ist klar, der Grund, warum sie (die japanischen Touristen) diesen Preis bezahlt haben, ist, weil sie nicht nur Spaghetti, sondern auch den Fisch bestellt haben, der frisch war." Die Gäste hätten ihn selbst am Tresen ausgewählt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Urlauber in italienischen Touristenorten abgezockt werden: Vor allem in Venedig kommt es häufig vor, dass Gäste horrende Preise für Speisen oder Kaffee bezahlen sollen.

Die italienische Polizei will nun gegen die Abzocke-Restaurants vorgehen. Claudio Pica, Chef der italienischen Tourismusbehörde, bezeichnete den jüngsten Vorfall in Rom als "sehr ernst". "So etwas zerstört den Ruf aller römischen Restaurants", sagte er dem "Independent". "Wir fordern die römische Polizei dazu auf, einzuschreiten." Man solle die Restaurantbesitzer einen hohen Preis für ihr Vorgehen zahlen lassen - etwa den Verlust ihrer Schanklizenz oder juristische Maßnahmen.