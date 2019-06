Skytrax-Ranking 2019 Qatar Airways ist beliebteste Fluggesellschaft der Welt

Qatar Airways ist die Beste der Welt, die Beste in Mittleren Osten, hat die beste Business Class - und vieles mehr. Insgesamt zehn Titel haben Passagiere aus mehr als 100 Ländern der nationale Fluggesellschaft des arabischen Emirats Katar verschafft. Zum fünften Mal in den 19 Jahren, in denen das britische Marktforschungsinstitut Skytrax die Befragung durchführt, erreichte sie Platz eins unter den Top Ten der Airlines.

Für die Rangliste vergleicht Skytrax jedes Jahr 100 Airlines weltweit miteinander und befragte dieses Mal mehr als 21 Millionen Passagiere aus mehr als 100 Ländern. Im vergangenen Jahr lag Qatar Airways auf Platz zwei hinter Singapore Airlines, jetzt tauschten die Fluglinien erneut die Plätze. Auf den dritten Platz wurde wie im Vorjahr die japanische ANA All Nippon Airways gewählt, gefolgt von Cathay Pacific mit Sitz in Hongkong und der tawanischen EVA Air.

Die beliebtesten Fluglinien: Die Top Ten 2019 Rang Fluglinie Vorjahr 1 Qatar Airways 2 2 Singapore Airlines 1 3 ANA All Nippon Airways 3 4 Cathay Pacific Airways 6 5 Emirates 4 6 EVA Air 5 7 Hainan Airlines 8 8 Qantas Airways 11 9 Lufthansa 7 10 Thai Airways 10 .. 59 Ryanair 64 63 Eurowings 59 Quelle: Skytrax

Neben der australischen Fluglinie Qantas, die sich dieses Jahr von Platz elf auf acht hochkämpfte, ist die Lufthansa die einzige Airline unter den Top Ten, die ihren Sitz nicht in Asien oder den Golfstaaten hat. Die zur Lufthansa Group gehörenden Swiss (Platz 13) und Austrian (15) sind die zweit- und drittbesten europäischen Fluglinie im Top-100-Ranking, KLM und British Airways folgen auf den Rängen 18 und 19.

In den Top Ten der besten Billigflieger der Welt wählten die Passagiere Air Asia, EasyJet und Norwegian auf die ersten drei Plätze. Die beliebtesten Crews an Bord haben Singapore Airlines, Garuda Indonesia und ANA All Nippon. Hier gelangte Lufthansa auf Platz 16. In der Kategorie der besten europäischen regionalen Gesellschaften hievten die Kunden Aegean Airlines, Atlasglobal und Air Malta auf die vorderen Plätze.