"Erste zeitfreie Zone der Erde" Norwegens Tourismusbehörde hat Inselpetition erfunden

Eine norwegische Insel wolle die Zeit abschaffen: Diese kuriose Meldung kursiert seit einigen Tagen in deutschen und internationalen Medien - auch SPIEGEL ONLINE hat darüber berichtet. Nun stellt sich heraus: Die Geschichte ist erfunden - und zwar von der nationalen Tourismusbehörde Visit Norway und von Innovation Norway, der wichtigsten staatlichen Behörde für Innovation und Wirtschaftsentwicklung.

"Ja, wir stecken hinter der Sommarøy-Geschichte", schreibt Kjetil Svorkmo Bergmann, Mitarbeiter der Kommunikationsabteilung von Innovation Norway auf Anfrage von SPIEGEL ONLINE. Die norwegische Zeitung "Aftenposten" hatte die Meldung zuvor als PR-Aktion entlarvt. Die staatliche Innovationsbehörde bedauert es, "die Geschichte initiiert zu haben", schreibt Bergmann in einer E-Mail. Es sei wohl "nicht klar gewesen, dass dies eine Marketing-Kampagne" gewesen sei.

Die Falschmeldung ging so: Die Bewohner der nordnorwegischen Insel Sommarøy, hieß es, hätten eine Petition gestartet, um als "erste zeitfreie Zone der Erde" anerkannt zu werden. In den Sommermonaten tritt dort das Phänomen der Mitternachtssonne auf - es bedeutet, dass die Sonne knapp 70 Tage lang nicht untergeht. Das sorge dafür, dass Kinder auch mitten in der Nacht draußen spielten und Hausbesitzer ihre Fassaden auch mal nachts strichen, hieß es in unserer Meldung vom 19. Juni 2019. Angebliches Fazit der Insulaner: Auf Sommarøy braucht es keine Uhren.

"Wir entschuldigen uns"

Doch es handelte sich lediglich um eine Werbekampagne, die mehr Touristen in den Norden des Landes locken sollte - und der auch SPIEGEL ONLINE aufgesessen ist: Die Meldung hatten wir von der Nachrichtenagentur dpa übernommen.

"Das Ziel war, mit einer unkonventionellen Kampagne Aufmerksamkeit für Norwegen als Reiseland zu erregen", sagt Kjetil Svorkmo Bergmann von Innovation Norway. Traditionalle Werbung sei nicht mehr effektiv, darum wolle man neue Wege der Vermarktung teste. "Wir entschuldigen uns, es ist nie unsere Absicht gewesen, einen falschen Eindruck entstehen zu lassen."

Innovation Norway habe die Aufgabe, die nationale Tourismusindustrie zu vermarkten. "Wir stehen jeden Tag in Kontakt mit Anbietern aus dem ganzen Land", sagt Bergmann. "Alle wollen Aufmerksamkeit für ihre Produkte." Die Aktivitäten des Unternehmens basierten normalerweise auf Fakten und Wissen über Tourism und Wirtschaftsförderung.

"Wir müssen ein transparenter und verlässlicher Partner sein", sagt Håkon Haugli, Chef von Innovation Norway. "Wir nehmen diesen Vorfall sehr ernst und unterziehen unsere Routinen für Kampagnen nun einer Überprüfung."

Die Kosten der Kampagne belaufen sich laut Bergmann auf geschätzte 50.000 Euro. Der Imageschaden dürfe deutlich größer ausfallen: für das Unternehmen Innovation Norway - und mit Pech auch für das Reiseland.