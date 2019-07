Als die Passagiere am Flughafen von Nashville in die Maschine der US-amerikanischen Billigfluggesellschaft Southwest Airlines stiegen, sorgte ein merkwürdiges Bild für Verwirrung an Bord: Im Gepäckfach über den Köpfen der Menschen lag eine Flugbegleiterin. Rote Bluse, schwarzer Rock, schwarze Brille - die Frau passte genau in eines der Fächer, die eigentlich für das Handgepäck der Flugreisenden bestimmt sind.

Eine Passagierin postete am Montag ein Video auf Twitter, das die Szene zeigen soll: "Ich komme nicht darüber hinweg, wie merkwürdig ich das finde. Southwest Air, bitte nehmt euch zusammen", schrieb sie dazu. Auf dem Video ist zu sehen, wie sich die Stewardess in dem Gepäckfach von der Seite auf den Bauch dreht und offenbar eine Passagierin ansprechen will.

I can’t get over how weird I find this. @SouthwestAir please get it together pic.twitter.com/bEHkMMgGXU — Verny Vern (@Disko_InVERNo) July 29, 2019

Die Userin postete ein zweites Foto auf Twitter, das zeigt, wie die Flugbegleiterin scheinbar gemütlich in ihrem Fach liegt und schrieb dazu: "Ist das ein Traum, Southwest Air?"

Dem amerikanischen Sender Fox News sagte die Twitter-Userin, die dem Sender zufolge mit richtigem Namen Veronica Lloyd heißt: "Ich glaube, sie hat das getan, um lustig zu sein und die Passagiere zum Lachen zu bringen." Lloyd zufolge soll die Flugbegleiterin rund zehn Minuten in dem Gepäckfach gelegen haben. "Während des zweistündigen Fluges war sie sehr nett."

Am Dienstag nahm die Airline offenbar Stellung zum Benehmen der Flugbegleiterin. Der Zeitung "Daily Mail" zufolge schickte Southwest Airlines eine E-Mail mit einem Statement, in dem es hieß, dass Mitarbeiter der Fluglinie dafür bekannt seien, ihren Humor und ihre individuellen Persönlichkeiten zu demonstrieren. "In diesem Sinne hat eine unserer Flugbegleiterinnen einen kurzen Spaß mit unseren Kunden während des Boardings gemacht", hieß es in dem Statement. "Natürlich ist das nicht unser normaler Ablauf, und die Crews von Southwest legen stets höchsten Wert auf die Sicherheit der Passagiere."