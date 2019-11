Rechtsstreit um Radtour Pinkelpausen sind kein Reisemangel

Streckenlänge und geplante Höhenmeter - das sind wohl mit die wichtigsten Kriterien bei der Buchung einer geführten Mountainbiketour. Doch was, wenn sich unterwegs herausstellt, dass der angepeilte Tourenumfang nicht erreicht wird, etwa weil oft pausiert wurde?

In einem Rechtsstreit in so einen Fall entschied das Amtsgericht München kürzlich: Eine Preisminderung ist nicht gerechtfertigt, wenn nach Ansicht von Teilnehmern zu viele Pausen eingelegt werden. Geklagt hatten ein Mountainbiker und zwei Begleiter, die bei einem Reiseveranstalter eine "Transalp Mountain Rad Tour" von Grainau bei Garmisch zum Gardasee für 1258 Euro gebucht hatten.

Ausgeschrieben war eine sportliche Radtour abseits der Pisten für Fortgeschrittene mit sehr guter Kondition. Die Teilnehmer werfen dem Veranstalter vor, dass statt der versprochenen 400 Kilometer nur 364 Kilometer zurückgelegt worden seien, 100 Kilometer davon auf Asphalt.

Wartezeiten gehören zur Tour dazu

Außerdem gab es nach Ansicht der drei Männer zu viele Pinkelpausen auf der Tour. Der Führer der Radreise sei in zu schlechter Kondition gewesen und habe darüber hinaus Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger angepöbelt. Einer der Männer wollte von dem Veranstalter eine komplette Rückzahlung des Preises, die beiden anderen eine Rückerstattung in Höhe von 40 Prozent.

Das Amtsgericht wies die Klage mit der Begründung ab, dass in den Reiseunterlagen keine bestimmte Strecke zugesichert worden war. Aus der Reisebeschreibung gehe zudem nicht hervor, "dass die Reise als ein sportliches (Hochleistungs-)Programm angeboten wurde, um den Teilnehmer einen bestimmten Trainingserfolg zu versprechen", heißt es in dem Urteil.

Auch Wartezeiten gehörten bei dieser Art von Reise zum gewöhnlichen Ablauf. Die Unhöflichkeit des Guides stelle keinen Fehler der Reise dar. Fazit der Richter: Die Tour wurde in sechs Etappen durchgeführt, das Ziel plangerecht erreicht - die versprochene Leistung damit erfüllt.

Amtsgericht München: Aktenzeichen 191 C 7612/19