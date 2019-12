Freizeitpark bei London Großbritanniens Antwort auf Disneyland

Im Osten von London, am Ufer der Themse, wird in den kommenden Jahren ein Ausflugsziel von riesigem Ausmaß gebaut: "The London Resort" werde im Jahr 2024 eröffnen, teilten die Entwickler mit - und veröffentlichten nun erste Bilder von einem Park mit sechs Themenwelten.

Die Animationen zeigen Fahrgeschäfte, eine Burg sowie eine Glaskuppel mit Union Jack und davor ein imposantes Tor. Es wird der Eingang zum Freizeitpark sein, hier sollen die Besucher auf Karussells, Restaurants, Geschäfte, Hotels und einen Wasserpark losgelassen werden.

Der Park soll den Angaben zufolge in Swanscombe, Kent, gebaut werden, nur 17 Minuten von der Hauptstadt entfernt. Die Fläche betrage 216 Hektar, das entspreche etwa der Größe von 136 Wembley-Stadien. Geplant seien 3500 Hotelzimmer.

Ganz unbescheiden ist die Rede von einem "Erste-Klasse-Freizeitpark". Man wolle "all die neuen beeindruckenden Technologien" maximal ausreizen, wie der Chef von London Resort Company Holdings (LRCH), PY Gerbeau, sagt. Die Kosten werden laut der britischen Zeitung "Independent" mit 3,5 Milliarden Pfund veranschlagt, das entspricht etwa 4,15 Milliarden Euro.

Thematisch soll der Park an die Welt des Kinos angelehnt sein. Die Macher haben Verträge mit BBC Worldwide, dem British Film Institute und mit der US-amerikanischen Filmproduktionsgesellschaft Paramount Pictures geschlossen, die unter anderem "Star Trek" und "Mission: Impossible" auf die Leinwand gebracht hat. Über dem Eingang wird deren Schriftzug prangen.

In einer Mitteilung kündigt LRCH Erlebnisse in sechs Themenwelten an, unter anderem "hyperdynamische Verfolgungsjagden mit dem Auto", eine Zauberwelt mit Drachen und anderen Fantasiewesen sowie eine Insel mit Riesen und Bestien. "Futuristische Abenteuer", die "Begegnung mit Aliens" und "Nervenkitzelkarussells" erwarteten die Besucher in der Welt "The Starport", der "Landezone für das 23. Jahrhundert".

70 Prozent soll geheim sein

Bei jeder einzelnen Attraktion habe man drei Linien verfolgt, sagt Gerbeau. "Erstens: Innovation - wir wollen nicht einfach kopieren, was es schon gibt. Zweitens: Relevanz - wir wissen, dass der Verbraucher von 2024 nicht der von heute ist. Und drittens: Flexibilität - wir bauen einen Park, der sich einfach entwickeln und anpassen kann."

The London Resort Die sechs Welten von "The London Resort"

Was genau schließlich die Gäste anlocken soll, wolle man im Vorwege zu rund 70 Prozent geheim halten - so zumindest die Idee. Die Umsetzung werde in zwei Schritten erfolgen. 2024 soll ein Großteil des Parks eröffnen. Die Erweiterung ist dann für fünf Jahre später geplant.

"Wir werden nicht nur ein Weltklasse-Ausflugsziel schaffen, sondern auch einen der nachhaltigsten Freizeitparks des Planeten." Die Verantwortlichen streben eigenen Angaben zufolge Nettonullemissionen an. Die CO2-Bilanz soll also unterm Strich neutral ausfallen. In welcher Form man entstehende Treibhausgase binden will, wurde bisher nicht mitgeteilt.