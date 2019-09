Angespannte Stimmung an Urlaubsorten Insolvenzversicherer will Hotels von Thomas-Cook-Reisenden sofort Geld überweisen

Thomas Cook ist pleite - das sorgt für Verunsicherung bei Hoteliers in vielen Ländern und führt zu großem Frust bei den Urlaubern. Hotelgäste sollen nach eigenen Angaben gezwungen worden sein, ihre Unterkünfte vor Ort selbst zu bezahlen. Der Grund: Ihre Gastgeber fürchteten, der insolvente Reiseveranstalter werde offene Rechnungen nicht begleichen.

Um solche Konflikte über die Bezahlung von Urlaubsunterkünften zu vermeiden, will die Insolvenzversicherung Zurich nun Thomas-Cook-Pauschaltouristen im Ausland zusätzlich unterstützen.

Auf Basis der Buchungsinformationen und ohne Vorlage gesonderter Rechnungen sollen die Hotels in den Ferienorten jetzt 50 Prozent der ausstehenden Zahlungen erhalten, wie ein Unternehmenssprecher sagte. "Dies gilt sofort und unter der Voraussetzung, dass Thomas-Cook-Reisende von diesen Hotels ab sofort weder zur individuellen Zahlung von Hotelrechnungen aufgefordert oder anderweitig genötigt werden", sagte Sprecher Bernd Engelien.

Reisen bis 31. Oktober abgesagt

Wie viele Hotels betroffen sind, werde am Freitag mit dem insolventen Reiseanbieter abgestimmt, sagte Zurich-Sprecher Engelien. Nach Angaben vom Donnerstag waren noch 70.000 Thomas-Cook-Pauschalurlauber aus Deutschland unterwegs. Die Zurich Deutschland hat Urlaub und Rückreise der Thomas-Cook-Kunden abgesichert.

Die nun angekündigten Auszahlungen an Hotels durch die Zurich Versicherung helfen allerdings nur den Reisenden, die derzeit noch unterwegs sind. Für Thomas-Cook-Kunden, die erst noch in den Urlaub fliegen wollen, sieht es schlecht aus. Am späten Donnerstagabend teilte das Unternehmen mit, alle Reisen bis einschließlich 31. Oktober würden abgesagt.

Reisen könnten "aus insolvenzrechtlichen Gründen nicht angetreten werden", teilte das Unternehmen mit. Davon betroffen seien auch Buchungen der Marken Thomas Cook Signature, Thomas Cook Signature Finest Selection, Neckermann Reisen, ÖGER TOURS, Bucher Reisen und Air Marin, die bereits angezahlt oder vollständig bezahlt sind. Wie es um Reisen mit Start ab dem 1. November 2019 steht, ließ das Unternehmen offen.

Thomas Cook in Deutschland war in den Sog der Pleite des britischen Mutterkonzerns geraten und hatte am Mittwoch Insolvenzantrag gestellt. Insolvenzverwalter wollen versuchen, die drei Thomas-Cook-Gesellschaften in Deutschland fortzuführen und eine Zukunftslösung zu finden.

Was Betroffene nun tun müssen

Thomas Cook schreibt in einer Mitteilung: "Betroffene Kunden können sich für Informationen zum weiteren Vorgehen an den von der Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland beauftragten Dienstleister Kaera wenden". (Telefonnummer: 06172 99761123, Website: www.kaera-ag.de). Dort ist ein Formular zur Geltendmachung der Ansprüche verlinkt.

Für alle Kunden, die bei Thomas Cook eine Pauschalreise gebucht haben, besteht in der Regel ein Insolvenzversicherungsschutz. Dieser wird mit dem Sicherungsschein nachgewiesen, den Verbraucher bei der Buchung einer Pauschalreise erhalten.

