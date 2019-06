Straßensperrung in Österreich Was Urlauber über das Tiroler Fahrverbot wissen müssen

Im Sommer ächzen viele Dörfer in Tirol unter Blechlawinen, die sich auf den Landstraßen durch Österreich hindurch in Richtung Süden bewegen. Die vom Transitverkehr betroffenen Orte auf der Strecke zwischen Deutschland und Italien leiden teils stark unter dem Lärm und den Abgasen der Autos. Doch dieses Jahr soll sich etwas ändern: Seit Donnerstag gilt in Tirol ein Fahrverbot auf den Ausweichrouten. Urlauber sollen daran gehindert werden, die Autobahn zu verlassen, um Mautgebühren zu sparen oder Staus zu umgehen.

"Die Maßnahme ist ein Unding", sagt Johannes Boos, Pressesprecher des Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC). Sie jetzt zur Urlaubszeit umzusetzen sei "mehr als unglücklich". Doch wann, wenn nicht zur Urlaubszeit, soll man eine Maßnahme umsetzen, die gerade wegen der vielen Urlauber erdacht worden ist?

Diese Gründe sprechen für das Fahrverbot auf den Tiroler Ausweichrouten:

"Die Maßnahme ist richtig und wichtig", sagt Michael Müller-Görnert, verkehrspolitischer Sprecher vom Verkehrsclub Deutschland (VCD). Er beruft sich auf den Umwelt- und Gesundheitsschutz, der hier klar Vorrang habe. "Die Landstraßen und Orte sind überhaupt nicht für dieses riesige Verkehrsaufkommen geeignet", sagt Müller-Görnert. Im Sommer bewegten sich Millionen Fahrzeuge in Richtung Brenner. Die Anwohner seien dadurch massiv dem Lärm und Schadstoffen ausgesetzt.

Dieses Argument stößt auch beim ADAC auf Verständnis: Unternehmenssprecher Boos hält es für komplett unnötig, dass "Dörfer vom Transitverkehr überrollt werden und dadurch stark belastet sind". Der ADAC empfehle ohnehin immer, bei stockendem Verkehr oder im Falle eines Staus auf der Autobahn zu bleiben, sagt Boos. Auf das Nebenstreckennetz auszuweichen, bringe statistisch gesehen gar nichts, weil man dort oft nicht den direkten Weg fahren könne. Außerdem würden Ortsdurchfahrten mit Ampeln die Route verlangsamen.

Was spricht dagegen?

Für die Urlauber bedeute die neue Regel eine Behinderung des freien Reiseverkehrs, sagt ADAC-Sprecher Boos. "Es ist eine Kröte, die sie schlucken müssen." Außerdem sei fraglich, wie das Fahrverbot konkret umgesetzt werden soll. Boos verweist auf besondere Wetterbedingungen, bei denen es niemandem verboten sein sollte, von der Autobahn abzufahren, beispielsweise bei hohen Temperaturen, wie sie für die kommende Woche vorausgesagt sind.

Welche Autobahnabfahrten sind betroffen?

Im Großraum Innsbruck sind alle Ausfahrten für den Durchgangsverkehr gesperrt. Außerdem sind folgende Ausfahrten betroffen:

zwischen Hall und Zirl auf der Inntalautobahn (A12)

sowie bei Patsch und bei Gries am Brenner auf der Brennerautobahn (A13).

Für die Brennerbundesstraße selbst gilt das Fahrverbot nicht.

Wann gilt das Fahrverbot?

An allen Wochenenden von Samstag um 7 Uhr bis Sonntag um 19 Uhr und auch an verlängerten Wochenenden. Die Maßnahme gilt seit dem 20. Juni und noch bis Mitte September.

Wer ist betroffen?

Grundsätzlich gilt die Sperrung der Landstraßen für den gesamten Verkehr, also für Auto, Lkw und Motorrad. Nicht betroffen sind Autofahrer, die direkt Innsbruck oder eines der umliegenden Dörfer ansteuern.

Es heißt, mit dem Verbot wolle man auch Urlauber ansprechen, die vermeiden wollen, Maut zu zahlen. Doch die stünden gar nicht im Vordergrund, sagt ADAC-Experte Boos. Vielmehr gehe es um die Reisenden, die glauben, mit dem Abfahren von der Autobahn Staus zu umgehen. "Es geht um die neuralgischen Staupunkte, an denen Autofahrer gerne auf das untergeordnete Straßennetz - also die Landstraßen - ausweichen."

Wie soll die Maßnahme umgesetzt - und wie kontrolliert werden?

Elektronische Anzeigetafeln sollen an den genannten Ausfahrten aufs Fahrverbot für die Ausweichrouten aufmerksam machen. Doch letztlich heißt das nicht, dass man dort nicht von der Autobahn herunterfahren kann.

"Es wird schwer kontrollierbar sein", sagt ADAC-Experte Boos. Letztlich könne es die Polizei ja niemandem verbieten, von der Autobahn abzufahren, um bei Hunger in einem Gasthof einzukehren. "Was soll die Polizei bei einer Kontrolle sagen? Es gibt für Transitreisende kein Schnitzel in Tirol?"

Urlauber, die trotz Sperrhinweis von der Autobahn abfahren, will die Polizei kurz nach der Ausfahrt anhalten. Wenn die Beamten feststellten, dass sie zum Brenner oder Richtung Deutschland wollen, würden sie die Fahrer wieder zurück auf die Autobahn lotsen. ADAC-Experte Boos zweifelt an der Wirkung des Fahrverbots. "Das ist doch Symbolpolitik!"

Dürfen die Österreicher das?

Bayern empört sich über die neuen Regeln und wirft den Österreichern vor, sich rechtswidrig zu verhalten. "Das Tiroler Verhalten ist unsäglich und reine Schikane", sagte Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU). "Ich erwarte, dass die EU-Kommission dieses Verhalten sehr schnell unterbindet und für freien Reiseverkehr in Europa sorgt."

Er glaube nicht, dass der Tiroler Vorstoß rechtswidrig ist, sagt VCD-Experte Müller-Görnert. "Sofern er gut begründet ist - mit Umwelt- und Gesundheitsschutz - und für alle Durchreisenden gilt, nicht nur für die Deutschen, sehe ich darin kein Problem."

Die "Retourkutsche der Bayern", im Gegenzug auch für stark belastete bayerische Autobahnen und Landstraßen in der Grenzregion ein Fahrverbot für Urlauber durchzusetzen, begrüßt Müller-Görnert. "Sollen sie machen, das wäre gut für die Anwohner."

Was tun, um nicht in einen Stau zu geraten?

Die Folgen der Tiroler Maßnahme für den Urlaubsverkehr lassen sich Johannes Boos zufolge noch nicht abschätzen. Hier sind ein paar Tipps, wie sich Urlauber verhalten können, um nicht im Stau zu landen.