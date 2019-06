Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Bundesregierung aufgefordert, wegen der Fahrverbote in Tirol Klage gegen Österreich einzureichen. "Das Verhalten von Tirol ist diskriminierend und europarechtswidrig", sagte Söder dem "Münchner Merkur". Damit werde die Reisefreiheit in der EU massiv erschwert, sagte der CSU-Chef.

Der Regierungschef des österreichischen Bundeslandes Tirol, Günther Platter, zeigte sich von dieser Drohung ungerührt. Der Landeshauptmann - so der Titel der Landesregierungschefs in Österreich - kündigte gar an, den Transitverkehr auf Landstraßen künftig auf in den Bezirken Kufstein und Reutte einschränken zu wollen.

"Es ist eine Notmaßnahme, die wir ergreifen müssen, um zu verhindern, dass durch Ausweichverkehr die Verkehrs- und Versorgungssicherheit in den Tiroler Gemeinden rund um die Autobahn zusammenbricht", sagte Platter der Nachrichtenagentur APA. "Es fällt mir auf, dass die Tiroler Maßnahmen in Bayern immer wieder als Majestätsbeleidigung aufgefasst werden."

An diesem Samstag griff zum ersten Mal ein Fahrverbot für Ausweichrouten auf Landstraßen rund um Innsbruck. Sie werden sonst gern von Autofahrern genutzt, die den Stau auf der Autobahn umgehen wollen. Von Samstagmorgen an kontrollierten 40 Beamte an zehn Kontrollstellen Autofahrer, die von der Autobahn abfahren wollten und ließen nur Anwohner oder Touristen mit einem Ziel in der Umgebung durch.

Damit will das Land Tirol verhindern, dass Autofahrer bei Stau oder um die Maut zu sparen auf Nebenstrecken durch die immer stärker belasteten Dörfer ausweichen. Bis zum Ende der Urlaubszeit Mitte September soll das nun an jedem Wochenende gelten.

Die meisten Urlauber reagierten einsichtig, hieß es bei der Landesverkehrsabteilung Tirol. "Es läuft alles gut. Nur der eine oder andere braucht ein Gespräch", sagte ein Sprecher. Dem Vernehmen nach gab es etwa Debatten mit Motorradfahrern, die sich um beliebte Kurvenstrecken gebracht fühlten. Viele Reisende blieben aber gelassen. "Wir fahren in den Urlaub", sagte eine Touristin auf dem Weg nach Italien, als die Beamten sie und ihren Begleiter auf die Autobahn zurückschickten. "Wir haben keinen Stress."

Viele Anwohner unterstützen die Fahrverbote. "Als Mutter von einem Sieben- und einem Vierjährigen finde ich schon, dass jeder, der von Norden nach Süden will, auch in Kauf nehmen muss, im Stau zu stehen", sagte eine Bewohnerin des Orts Kematen. Wer staufrei in den Urlaub wolle, könne ja Bahn oder Flugzeug nutzen. Selbst die Mitarbeiterin an einer Tankstelle sprach sich nicht gegen die Fahrverbote aus: "Für unser Geschäft ist es eher weniger gut. Aber für unsere Ortschaften ist es besser."