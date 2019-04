Erste nationale Strategie der Bundesregierung Fachkräfte, Mobilfunk, Verkehr - woran es bei Deutschlands Tourismus noch hapert

Die Bundesregierung will die Wettbewerbsfähigkeit der Tourismusbranche in Deutschland stärken und sich mehr um die meist kleinen und mittleren Unternehmen kümmern. Die Wirtschaftskraft solle steigen, zugleich aber auch die Lebensqualität der Menschen in den beliebten Urlaubsgegenden, sagte der Tourismusbeauftragte Thomas Bareiß (CDU).

Das Wirtschaftsministerium legte nun Eckpunkte für eine erste Nationale Tourismusstrategie vor, die vom Kabinett am Dienstag beschlossen wurden. Konkrete Maßnahmen sollen bis Anfang 2020 mit den Ländern und der Branche erarbeitet werden. Dabei könne es etwa um flexiblere Arbeitszeitregelungen in der Gastronomie gehen, um faire steuerliche Rahmenbedingungen und den Abbau von Bürokratie, aber auch um den Ausbau des schnellen Internets im ländlichen Raum.

Sorgen bereitet die Macht der großen Buchungsplattformen

"Mit der Tourismusstrategie wird die Bundesregierung erstmalig ein ganzheitliches wirtschaftliches Konzept für den Tourismussektor vorlegen", sagte Bareiß, parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, bereits am Montag. Er nannte die Tourismusbranche ein ökonomisches Schwergewicht und verwies auf fast drei Millionen Arbeitsplätze sowie eine Bruttowertschöpfung von mehr als 100 Milliarden Euro.

Die Attraktivität der ländlichen Räume als Urlaubsziele solle gesteigert werden, um Touristenströme gut zu verteilen und touristische Hotspots zu entlasten. "Dazu gehört endlich ein schnellerer Mobilfunkausbau und eine bessere Verkehrsanbindung", sagte Bareiß. Der Fachkräftemangel sei ein "Geschäftsrisiko". Es sei entscheidend, dass das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz zügig in Kraft treten könne. Bareiß kündigte Beratungen mit allen relevanten Akteuren in der Tourismuswirtschaft, der Bundesregierung und den Bundesländern an.

Zur fortschreitenden Digitalisierung heißt es in den Eckpunkten, die Unternehmen müssten mit den Anforderungen von digitalen Vertriebskanälen mithalten können. "Die Zukunftsfähigkeit der deutschen Tourismuswirtschaft wird sich auch daran zeigen, inwieweit sie die Herausforderungen meistert, die dieser Strukturwandel bei schärferem und globalerem Wettbewerb mit sich bringt."

Insbesondere kleine und mittlere Betriebe müssten sich in einem Umfeld globaler digitaler Player behaupten und benötigen daher "faire Wettbewerbsbedingungen", unter anderem im Zusammenhang mit der Plattformökonomie. Vor allem die zunehmende Macht großer internationaler Buchungsplattformen machen der Tourismuswirtschaft zu schaffen. Die Sorge ist, dass Wertschöpfung zunehmend ins Ausland abwandert.

Branche fordert seit langem Entlastungen

Der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) begrüßte in einer Mitteilung, "dass die Bundesregierung sich das Thema Tourismus aktiv auf die Fahnen schreibt und ihre Tourismuspolitik strategisch und unter Berücksichtigung der Vielfalt an Themen und beteiligten Politikbereiche koordinieren und weiterentwickeln will".

Jetzt komme es darauf an, sagte BTW-Generalsekretär Michael Rabe, "ob die Regierung auch in diesem Sinne liefert, wenn es um Fragen wie den Abbau der wettbewerbsverzerrenden Urlaubs- und Luftverkehrsteuer, den überfälligen Breitbandausbau im ländlichen Raum oder den Einsatz gegen neuerliche 'Bürokratiemonster' geht, wie sie die Branche zuletzt mit Pauschalreiserichtlinie oder Datenschutzgrundverordnung massiv getroffen haben."

Auch der Automobilverband ADAC hatte am Montag die Pläne der Regierung kommentiert. "Diese Unterstützung muss sich nun zeitnah in konkreten Maßnahmen ausdrücken. Ein Schwerpunkt muss dabei auf der Lösung der Mobilitäts- und Infrastrukturprobleme liegen", sagte der Vizepräsident für Tourismus, Kurt Heinen. Außerdem müsse Tourismuspolitik besser koordiniert werden. Die Aufteilung der Zuständigkeit auf mehrere Ministerien koste viel Zeit. "Wir müssen schneller werden", sagte Heinen.

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft, Michael Frenzel, hatte bei einem "Tourismusgipfel" im vergangenen November "faire Wettbewerbsbedingungen" gefordert. Traditionellen Unternehmen würden oft immer noch strengere Vorgaben gesetzt als der digitalen Konkurrenz.

Die Branche fordert von der Politik außerdem seit langem Entlastungen, etwa bei Bürokratie und im Arbeitsrecht. Sie verlangt eine Flexibilisierung der Arbeitszeitgesetze. Die starre tägliche Höchstarbeitszeit im Arbeitszeitgesetz sei nicht zeitgemäß, hatte Frenzel gesagt.

Im vergangenen Jahr war die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland in Deutschland nach Zahlen des Statistisches Bundesamtes um 4 Prozent auf den Bestwert von 477,6 Millionen gestiegen. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hatte aber betont, die Ertragssituation in der Branche bleibe durch weiter steigende Betriebs- und Personalkosten angespannt. Hinzu komme der Fachkräftemangel.