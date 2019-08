Lange Wartezeit bei Einreise Computerausfall sorgt für Schlangen an US-Flughäfen 

Tausende Reisende mussten am Freitag nach der Landung in den USA deutlich länger an den Grenzkontrollstellen warten als sonst. Grund war ein vorübergehender Ausfall von Computersystemen der Grenzpolizei CBP. Betroffen waren sowohl US-Bürger, die aus dem Ausland zurückkehrten, als auch ausländische Besucher.

Die Ursache für die Computerstörung ist bislang unklar. Eine CBP-Sprecherin teilte jedoch mit, dass es derzeit keine Hinweise auf einen Hackerangriff oder sonstige Eingriffe von außen gebe. Grenzpolizisten kontrollierten Reisende während der Störung mit "alternativen Verfahren", die jedoch deutlich länger dauerten. An mehreren Flughäfen stockte die CBP kurzzeitig ihr Personal auf.

Reisende berichteten von stundenlangen Wartezeiten und überfüllten Ankunftshallen. Betroffen waren unter anderem die Flughäfen in Los Angeles, Dallas-Fort Worth, Newark-New York und Miami. Am Freitagabend Ostküstenzeit meldete die Grenzpolizei, die Störung sei behoben. Endgültige Entwarnung wollte die CBP aber noch nicht geben, man beobachte die Lage weiterhin aufmerksam.